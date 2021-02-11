12 قناة مفتوحة HD تنقل مباراة الأهلي ضد بالميراس

دقائق قليلة وتنطلق مباراة مصيرية بين فريق الأهلي وبالميراس البرازيلي، من أجل تحديد المركزين الثالث والرابع على العالم ببطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة من مساء اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية في اليوم الختامي للبطولة، وفي السطور التالية نعرض أبرز المباريات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس وتردداتها.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" إنها ستبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي" (المفتوحة)

القناة الثانية والثالثة التي تنقل المباراة ضمن مجموعة القنوات القطرية الناقل الحصري للبطولة والتي تبثها عبر قناتي "بي إن إتش دي 1"، و"بي إن إتش دي 11" الناطقة بالانجليزية.

يمكن ضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات بعد الدخول إلى الإعدادات ثم التركيب ثم البحث بالتردد (11054).

وبعد إدخال التردد يتم ضبط معدل الاستقطاب إلي (أفقي) ومعدل الترميز إلي (27500).

القناة الصربية "RTS 2" أعلنت نقل المباراة عبر ترددها على القمر الصناعي يوتلسات.

تردد القناة الصربية: 11557

قناة أوروبية أخرى وهي BHT 1 البوسنية ستذيع المباراة عبر ترددها على قمر يوتلسات W2 10972، ومعدل الرميز 27500.

TVP Sport HD id البولندية هي القناة الأوروبية الثالثة التي أعلنت نقل المباراة عبر ترددها على قمر Hot Bird 1-6، وهو 10834، ومعدل الترميز: 27500.

وأعلنت مجموعة قنوات الكأس القطرية أيضًا نقل المباراة عبر قناني الكأس 1 HD المفتوحة، والكأس 6HD بتعليق أحمد الطيب.

تردد قناة الكأس: 11919، ومعدل الترميز: 27500.

وحصلت القناة الألمانية DAZN 1 Bar Deutsch HD على حقوق بث المباراة عبر ترددها على قمر أسترا 1KR، وهو 11171، ومعدل الترميز 22000.

قناة C More Sport 2 HD fin الفنلندية أيضًا أعلنت نقل المباراة عبر قمر إنتل سات، على تردد 11247، ومعدل الترميز 24500.

أعلنت قناة BNT 3 HD bulgaria البلغارية نقل المباراة على ترددها المفتوح، على تردد 11637، ومعدل الترميز: 30000.

وتبث قناة beIN Sports Connect عبر الإنترنت وتتبع مجموعة "بي إن سبورتس" أيضًا.