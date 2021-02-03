الأحد المقبل..بدء تدريب الأئمة والواعظات بجامعة العريش

قال إبراهيم جمعة وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، إن المديرية اختارت الواعظات والأئمة، المقرر تدريبهم بجامعة العريش، وفقا للبروتوكول الموقع بين جامعة العريش ومديرية الأوقاف.

وأكد «جمعة»، بدء التدريب الأحد المقبل على يد أساتذة من هيئة التدريس بجامعة العريش، ضمن خطة تطوير الخطاب الدينى والارشاد بالشكل العلمى الملائم لروح العصر والتطور الذى تشهده المنطقة ودراسة القضايا المعاصرة.

وأضاف مدير الأوقاف أن هذا يأتى تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع مسبقا الذي تم تفعيله خلال الأيام الماضية، موضحا أن هناك خطة تعليمية إرشادية تقوم بها الجامعة ومديرية الأوقاف من خلال تلك الندوات والاجتماعات وعمليات التدريب.

وأشار إلى أن التدريبات تتضمن دورات متتابعة فى اللغة العربية وآدابها، ودورة الإرشاد النفسى وأساسيات علم الاجتماع، ودورة بناء المهارات الإعلامية، والدمج والتواصل المجتمعى مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية للعاملين فى الحقل الدعوي.

وكانت جامعة العريش، أعلنت فى بيان لها، أن الدكتور سعيد عبدالله لافي، رئيس جامعة العريش، قرر البدء فى تفعيل البروتوكول الموقع مسبقا مع وزارة الأوقاف، ووقعه عن الوزارة الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم وكيل وزارة الأوقاف ويتم بدء الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بالجامعة ابتداء من يوم الأحد 7 فبراير الجارى، بمبنى المدرجات بالحرم الجامعى، وتستهل الدورات بمحاضرات يقدمها الدكتور عامر صلاح شلقامى أستاذ النحو والصرف بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، والدكتور عصام الدين أبو زلال أستاذ علوم اللغة بكلية الآداب.