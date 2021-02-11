مساعد وزير الخارجية الأسبق: اليونان وفرت 3 آلاف تأشيرة للمصريين

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن منتدى الصداقة بين مصر واليونان مهم جدا، ومواصلة الحوار بين الدول الصديقة التي تربطها حضارة البحر المتوسط أيضا مهمة، وهناك جالية كبيرة جدًا كانت تعيش في مصر، وحاليا توجد جالية مصرية في اليونان تعمل في النقل البحري، وصناعة المنسوجات، ويجدون رعاية طيبة، وسمعة المصريين هناك جعلت الدولة تعطي لمصر 3 آلاف تأشيرة لمن يرغب في الذهاب إلى هناك بطريقة مشروعة.

تحديات جديدة في العلاقات بين الشعوب

وأضاف «بيومي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الخميس، أن اكتشافات الغاز في البحر المتوسط جاءت بعرف جديد في العلاقات، ولذلك كان لا بد من عقد اتفاقيات لترسيم الحدود، وهنا ظهر تحدي جديد، وهي التهديدات الموجودة في المنطقة مثل أزمة قبرص، وليبيا، وهي خط أحمر بالنسبة إلى مصر، خاصة مع إرسال 20 ألف مرتزق.

إطارات التعاون المشترك

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تعمل في الإطار المصري المتوسطي، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والمظلة الثانية التي تعمل من خلالها مصر هي جامعة الدول العربية، وبعد ذلك لا مانع من تعميق العلاقات بين الدول فيما بينها، مثل التعاون بين مصر والأردن والعراق، والتعاون بين دول اتفاقية أغادير وهي: الأردن ومصر وتونس والمغرب، والتعاون المصري والسعودي في البحر الأحمر، وهناك منتدى أصبح منظمة إقليمية مقرها القاهرة، وهو منتدى غاز شرق المتوسط.

وأوضح أن الطموح إلى التنمية وتحسين حياة الشعوب، والتصدي لمواجهة كورونا، يدفع الدول إلى التعاون، ومن حسن الحظ أن مصر من الدول القليلة التي ينمو اقتصادها إيجابيا في أزمة فيروس كورونا، وتواجه الأزمة من موقف سليم بعد الإصلاح الاقتصادي، والعالم يؤيد مصر بشكل ملفت، خاصة في سياستها الخارجية.