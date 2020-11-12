السيسي: مصر واليونان يجمعهما إرث حضاري.. ويتشاركان لنشر قيم السلام

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لرئيسة اليونان على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال زيارته الحالية في اليونان، والذي يحظى بمكانة خاصة في نفسه، مؤكدًا أنّ مصر واليونان تتشارك إرثا حضاريًا، فمصر واليونان من أكثر الحضارات عراقة وأصالة، وكان لهما دور بارز وتأثير لا يمكن إنكاره على تقدم مسيرة الحضارة الإنسانية في مختلف مجالات العلوم والفنون والآداب.

وأضاف السيسي، خلال كلمة أثناء مأدبة عشاء أقامتها له مساء أمس على هامش القمة المصرية اليونانية، أنّ ما يجمع مصر واليونان من قواسم مشتركة ومصالح متبادلة وروابط ثقافية وثيقة، يجعل من البلدين جسرًا مهمة للتلاقي والتعاون والحوار بين العالمين العربي والإسلامي من ناحية والقارة الأوروبية من ناحية أخري، ويضع على كاهل الدولتين مسؤولية مشتركة لنشر قيم السلام والتسامح، ونبذ العنف والاحترام المتبادل بين شعوب وثقافات جنوب وشمال البحر المتوسط.

وتابع الرئيس، أنّ زيارته إلى اليونان جاءت في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين الطرفين طفرة مشهودة في أوجه التعاون كافة، بما يؤكد ما تتسم به العلاقات من طبيعة استراتيجية تستهدف تحقيق تطلعات شعبي البلدين، كما مثلت فرصة مهمة لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى مع اليونان، ليس فقط حول سبل الارتقاء بالتعاون بين البلدين على الأصعدة كافة، وإنّما تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية ذات التأثير المباشر على الأمن القومي.

وأردف: "لعل التوافق في وجهات النظر الذي ساد في محادثتنا يعكس اقتناع راسخ بضرورة مواصلة التضامن لتحقيق الأهداف المشتركة، وتزداد أهمية اللقاء بالنظر لما تشهده منطقة شرق المتوسط من ممارسات استفزازية، ومحاولة زعزعة الاستقرار الإقليمي بمخالفة قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، إضافة لحالة التوتر والاحتقان الراهنة بين العالمين الإسلامي والأوروبي جراء الرموز السيئة للرموز والمعتقدات الدينية المقدسة، وما تلاها من جرائم إرهابية الأمر الذي يؤكد المسؤولية الملقاة على عاتق مصر واليونان للاستمرار في تقديم النموذج الإيجابي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة وإعمال صوت العقل والحكمة لإرسال الإخاء والمساواة وقبول الآخر ورفض العنصرية والتطرف والكراهية".

وأتمّ الرئيس كلمته بدعوة رئيسة جمهورية اليونان لزيارة مصر في المستقبل القريب، لمواصلة الجهود من أجل تعميق أوجه التعاون بين الدولتين، متمنيًا لليونان كل التوفيق والسداد والرفعة والرخاء والازدهار.