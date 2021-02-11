محافظ مطروح ينعى الفنان علي حميدة: رحل علم من أعلامنا

نعى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، الفنان علي حميدة، الذي وافته المنية اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، وأعلنت محافظة مطروح النعي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحافظ في نص نعيه: «أتقدم وجميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح، بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور علي حميدة، سائلاً المولى عز وجل، أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وأهالي مطروح جميعاً الصبر والسلوان، في وفاة علم من أعلام المحافظة».

وفقدت محافظة مطروح الفنان الدكتور على حميدة، مساء اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وقال «إسماعيل حميدة»، شقيق الفنان الراحل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يجري حالياً إنهاء تصريح الدفن، وتجهيز جثة الفنان الراحل لمواراته الثرى، مشيراً إلى أن الأسرة لم تستقر حتى الآن على المقابر التي سيتم دفنه بها.

جدير بالذكر أن علي حميدة كان يعاني من المرض منذ ما يقرب من شهر، وخضع للعلاج في مستشفى معهد ناصر بالقاهرة حوالي 23 يوماً، ولكنه عاد إلى مدينة مرسى مطروح، بناءً على طلبه، ليتوفى في منزله ووسط أهله.