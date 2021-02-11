عاجل.. وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

فقدت منذ قليل، محافظة مطروح، ابنها البار الفنان الدكتور على حميدة بعد صراع مع المرض.

وقال إسماعيل حميدة شقيق الفنان على حميدة، في تصريحات لـ«الوطن»، جار إنهاء تصريح الدفن والتجهيز لدفنه، ولم نحدد الدفن في أي مقابر حتى الآن.

جدير بالذكر، أن على حميدة يعاني منذ ما يقرب من شهر من المرض، ونقل إلى معهد ناصر 23 يوما، وعاد إلى منزله بمدينة مرسى مطروح، وتوفى بين أهله بعد عودته واستكمال علاجه، بعد مرضه في الكبد والرئة.