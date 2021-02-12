«الصرف والمياه والمترو».. أبرز مطالب أهالي نوي ضمن مبادرة تطوير القرية

تشهد قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حركة واسعة على قدم وساق من لجان مبادرة «حياة كريمة» ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرية لمصرية، لحصر متطلبات التطوير في قرى المبادرة التي تشمل 36 قرية و148 تابعا بمركز شبين القناطر بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه في المرحلة الأولى، حيث انتهت اللجنة من حصر احتياجات التطوير بقرية «نوي» إحدى أكبر قرى المركز.

«الوطن» تستعرض الاحتياجات المطلوبة والتي أعدت بها لجنة التواصل الخاصة بالمبادرة تقريرا للبدء في تنفيذها ضمن المبادرة بالقرية.

تضمنت الاحتياجات في قطاع المياه والصرف، مشروع الصرف الصحي وتطوير شبكة مياه الشرب وإدخال شبكة الغاز الطبيعي لوجود خط غاز مار بجوار لقرية وعمل محطة مياه اراتوزية.

وفي قطاع الصحة تحويل الوحدة الصحية لمستشفي مركزي لخدمة الوحدة المحلية بنوي وحدات القشيش والجعافرة، من خلال توافر أراض ملك وزارة الأوقاف بناحية الوحدة المحلية وإنشاء نقطة إسعاف.

وفي قطاع الشباب والرياضة، إقامة ناد رياضي وإحلال وتجديد المبني الإداري لمركز الشباب القائم وإنشاء ملعب نجيلة وصالات للألعاب الرياضية.

وفي قطاع الثقافة طالب الأهالي بإنشاء مركز ثقافي وتطوير حضاري

وفي قطاع التعليم إنشاء مدارس ابتدائية وإعدادية وتجريبي وثانوي صناعي وتجاري ومعهد أزهري ثانوي، وهو تبرع من أحد الأهالي، بجانب استغلال أراضي الأوقاف بالزمام.

وفي قطاع الزراعة والطب البيطري، طالب المواطنون بإحلال وتجديد الجمعية الزراعية وتجديد الوحدة البيطرية وإنشاء فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي

وفي قطاع الطرق والنقل إنشاء موقف سيارات ومد خط مترو الأنفاق من قليوب لنوي ورصف الطريق البديل لمدخل طنان بطول 500 متر، ورصف الشوارع الرئيسية بالقرية، وإنشاء كوبري مشاة كهربائي في منطقة الشيخ صبحي للحد من الحوادث على طريق قليوب شبين القناطر وتعدية خط السكة الحديد.

وفي قطاع الإسكان، إنشاء وحدات سكنية على أراضي الأوقاف في زمام الوحدة المحلية.

وفي قطاع الأمن، البدء في إنشاء مركز شرطة نوي، وسجل مدني وشهر عقاري ونقطة إطفاء و2 كمين ثابت وعمل وحدة مرور.

وفي قطاع التضامن الاجتماعي، عمل 25 وصلة مياه وإحلال وتجديد 80 منزلا وتجهيز 100 بنت للزواج، وتوسيع دائرة معاش تكافل وكرامة، وتوفير 1500 كرتونة مواد غذائية.

وفي قطاع التليفونات، تزويد كبائن التليفونات بالقرية، وفي قطاع الكهرباء إزالة الضغط العالي من الحيز العمراني وجعله كابلات أرضية وعمل صيانة كاملة لجميع الأعمدة.

وفي قطاع التنمية نقل السوق وعمل أكشاك للبائعين بشكل حضاري، وتوفير 3 سيارات قلاب 20 طنا و2 لودر، وتوفير حاوية وعمل جراج للوحدة المحلية

من جانبها قالت الدكتور أماني محمد، مدير عام المشروعات بمحافظة القليوبية، إن قرية الوحدة المحلية بقرية نوي تضم 11 تابعا هي المنشية الجديدة والتلمساني وعريف والسرجاني ومحمد عيد ونفوسة وأمر الله وصالح وبرغوت وذرية هانم والبرج.

وأشارت مديرة مشروعات المحافظة، إلى أن اللجنة المشكلة من اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لتحديد ودراسة احتياجات قري المبادرة توصلت إلى احتياج كل القرى المستهدفة إلى 2 مليار جنيه لتطوير بنيتها التحتية.

وأضافت أنه بعد مرحلة تحديد الاحتياجات من المواطنين والمرور الميداني لتحديد متطلبات كل قرية مع رؤساء القطاعات المختلفة، ورؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينه شبين تقرر إنشاء غرفه عمليات مختصة لمتابعة بداية العمل في المرحلة الأولى من المبادرة.

وأضافت أنه تقرر البدء في مشروعات البنية التحتية للقرى على التوازي (الصرف الصحي.. شبكات المياه.. الغاز الطبيعي.. الاتصالات والشبكات الأرضية.. تركيب شبكات الكهرباء.. وتنتهي بالرصف لطرق القرى.. ثم الانتقال للمشروعات الخدمية داخل كل قرية كالوحدات الصحية وتطوير المدارس والسجل المدنى ومكاتب البريد والجمعيات الزراعية ووحدات الطب البيطري).

وأكملت أنه خلال عمل القوافل جري مقابلة الأهالي للوقوف على مدى متطلبات المواطنين بدائرة الوحدات ومعاينة المنشآت الحكومية بدائرة الوحدة على الطبيعة بمختلف قطاعات الخدمات الصحة والتعليم والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحي والأحوال المدنية والبريد والشئون الاجتماعية.

وأشارت إلى أن اللجنة وضعت خطة عمل لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال وضع أولوية أولى لمشروعات الصرف الصحي والغاز والكهرباء والطرق والنظافة وتبطين الترع وفتح محاور مرورية جديدة بالمدن لتُخدم على القرى.

يذكر أن محافظة القليوبية بدأت في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، «حياة كريمة» ضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية من ضمنها مشروع تطوير قرى وعزب وتوابع مدينة شبين القناطر والتي يبلغ عددها 36 قرية و148 عزبة، وتابع حيث يشمل التطوير كل القطاعات الخدمية لاسيما في قطاع البنية التحتية من خلال استكمال مشروعات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والصحة والتعليم والأبنية التعليمية وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن ليعيش حياة كريمة.