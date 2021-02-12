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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-2-2021 في مصر

كتب:

الوطن
12:02 ص | الجمعة 12 فبراير 2021
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

اختلاف مواقيت الصلاة من وقت لآخر، يدفع البعض للبحث يوميا عن مواعيد الفروض الخمس، بسبب التغيرات الطفيفة التي تطرأ عليها يوميًا لتغيّر حركة الشمس.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» استمرارًا لخدماتها اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، مواقيت الصلاة، الجمعة 12 فبراير الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:10

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:18

أذان المغرب 05:41

أذان العشاء: 07:00

 

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 12:15

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب: 05:45

أذان العشاء: 07:05

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

أذان الفجر: 05:10

أذان الظهر: 12:10

أذان العصر: 03:19

أذان المغرب 05:43

أذان العشاء: 07:01

 

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:11

أذان الظهر: 12:10

أذان العصر: 03:18

أذان المغرب 05:41

أذان العشاء: 0700

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:10

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:16

أذان المغرب 05:40

أذان العشاء: 06:59

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

أذان الفجر: 05:09

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:16

أذان المغرب 05:40

أذان العشاء: 06:59

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجر: 05:09

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:21

أذان المغرب 05:45

أذان العشاء: 07:01

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

أذان الفجر: 05:07

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:20

أذان المغرب 05:44

أذان العشاء: 07:00

مواقيت الصلاة اليوم في مطروح

أذان الفجر: 05:26

أذان الظهر: 12:25

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب 05:56

أذان العشاء: 07:15

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