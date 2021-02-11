مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-2-2021 في مصر
كتب:
الوطن
12:12 ص | الخميس 11 فبراير 2021
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة من كلمات البحث التي يحرص المواطنون على متابعتها قبل كل فرض لمعرفة مواعيد الصلاوات الخمس، بسبب التغيرات الطفيفة التي تطرأ عليها يوميًا بسبب تغير حركة الشمس.
وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» استمرارًا لخدماتها اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، مواقيت الصلاة، الخميس 11 فبراير الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
أذان الفجر: 05:11
أذان الظهر: 12:09
أذان العصر: 03:17
أذان المغرب 05:41
أذان العشاء: 06:59
مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية
أذان الفجر: 05:16
أذان الظهر: 12:15
أذان العصر: 03:21
أذان المغرب: 05:44
أذان العشاء: 07:04
مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف
أذان الفجر: 05:11
أذان الظهر: 12:10
أذان العصر: 03:19
أذان المغرب 05:42
أذان العشاء: 07:00
مواقيت الصلاة اليوم في طنطا
أذان الفجر: 05:12
أذان الظهر: 12:10
أذان العصر: 03:17
أذان المغرب 05:41
أذان العشاء: 0700
مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة
أذان الفجر: 05:10
أذان الظهر: 12:09
أذان العصر: 03:15
أذان المغرب 05:39
أذان العشاء: 06:58
مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق
أذان الفجر: 05:10
أذان الظهر: 12:08
أذان العصر: 03:15
أذان المغرب 05:39
أذان العشاء: 06:58
مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط
أذان الفجر: 05:09
أذان الظهر: 12:09
أذان العصر: 03:20
أذان المغرب 05:44
أذان العشاء: 07:01
مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج
أذان الفجر: 05:07
أذان الظهر: 12:07
أذان العصر: 03:19
أذان المغرب 05:43
أذان العشاء: 06:59
مواقيت الصلاة اليوم في مطروح
أذان الفجر: 05:28
أذان الظهر: 12:25
أذان العصر: 03:31
أذان المغرب 05:55
أذان العشاء: 07:14