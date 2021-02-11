16 نصيحة مرورية لقيادة آمنة أثناء الشبورة.. بعد إعلان الأرصاد طقس غدا

أصدرت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، نصائح وتعليمات لقائدى السيارات والمركبات، لتجنب وقوع الحوادث، مع توقع هيئة الأرصاد الجوية بدء من الغد، تواجد الشبورة الكثيفة على الطرق السريعة والزراعية، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وفيما يلي 16 نصيحة للقيادة الآمنة خلال الشبورة الكثيفة والتي تأتي على النحو الأتي:

1- القيادة خلال الرؤية الجيدة، والتحكم في عجلة القيادة لتجنب خروج سيارتك خارج حدود الطريق.

2- الالتزام بتعليمات رجل المرور.

3- الالتزام بتهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.

4- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

5- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير خاصة القادم من الخلف.

6- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتى لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة.

7- أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

8- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

9- استخدام آلة التنبيه حتى يشعر الأخرين على الطريق بوجودك.

10- عدم الوقوف بالطريق اثناء الشبورة المائية لأى سبب من الأسباب.

11- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

12- السير في الحارة الوسط من الطريق والاسترشاد، بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

13- لا تتخط السيارة التى أمامك أثناء الشبورة.

14- لا يجب الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما هو مسموح.

15- إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق.

16- في حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كل الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.