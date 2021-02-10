حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 11-2-2021

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الخميس 14 فبراير، إذ يتوقع أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارا بارد ليلا، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

الظواهر الجوية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تكون شبورة كثيفة صباحا، على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 13

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 23 13

طنطا 24 12

شبين الكوم 23 13

دمنهور 23 13

بلطيم 21 14

مطروح 20 10

السلوم 20 11

سيوة 25 11

بورسعيد 22 15

دمياط 21 14

الزقازيق 24 13

المنصورة 23 13

الإسماعيلية 25 12

السويس 25 13

العريش 21 13

رفح 21 12

رأس سدر25 14

نخل 24 08

نويبع 27 17

طابا 24 15

كاترين 20 08

الطور 25 18

شرم الشيخ 28 06

الغردقة 29 14

مرسى علم 28 15

الفيوم 26 11

بني سويف 26 10

المنيا 27 10

أسيوط 27 09

سوهاج 28 11

قنا 29 12

الأقصر 30 13

أسوان 31 14

إدفو 31 13

أبوسمبل 30 14

الوادي الجديد 30 10

شلاتين 27 18

أبورماد 27 18

حلايب 26 17

رأس حدربة 26 19