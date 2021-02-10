«الأرصاد» تحذر المواطنين من الشبورة المائية والرياح: تصل إلى 4 عقد

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر من الشبورة المائية هذه الأيام، خصوصا أنها تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرس والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وكتبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «يجب توخي الحذر من الشبورة المائية، صباحا؛ إذ تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرس والسواحل الشمالية ومدن القناة».

سرعة الرياح على القاهرة تصل 4 عقد

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سرعة الرياح الآن على القاهرة، التي تصل إلى 4 عقد، واتجاهها شمالية شرقية، على أن يكون مدى الرؤية 800 متر.

وأوضحت الهيئة، أن الجمهورية تتأثر بكتلة جنوبية شرقية، ناتجة عن زيادة الضغط الجوي على شبه الجزيرة العربية، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة؛ إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا على معظم الأنحاء، كما تنخفض نقطة الندى إلى ما دون الصفر، حتى يسهل إثارة الأتربة نهارا على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، على أن تستمر حالة الاستقرار هذه إلى الأسبوع المقبل، وتبدأ درجة الحرارة بالانخفاض تدريجيا، مع تغيير الكتلة الهوائية، وتبقي الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا.

ارتفاع في درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة بدءًا من أمس الثلاثاء إلى الجمعة المقبلة؛ إذ يشهد الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة بحوالي 4 إلى 5 درجات، ليكون الطقس دافئا نهارا، وبارد ليلا.

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.