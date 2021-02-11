محاسب يعرض زوجته على «فيس بوك» ويدعو أصدقائه لحفلات: الليلة بـ700 جنيه

صور مثيرة لسيدة ثلاثينية حسناء، نشرها زوجها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ووجه دعوة إلى أصدقائه لتبادل الزوجات، في حفلات خاصة في منزله بمنطقة مصر القديمة نظير مبلغ 700 جنيه في الليلة، ولقيت دعوة الشاب تجاوبًا من البعض، واستنكار وهجوم عنيف من آخرين، حتى رصدت أجهزة الأمن نشاط المتهم الإجرامي، وألقي القبض عليه.

وبمواجهته، أدعى أنه لا يعرف شيئًا عن الصفحة التي تحمل اسم «الحب كله»، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي قررت حبسه بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

التحريات: صفحة على فيس بوك لاستقطاب الساقطات

كشفت تحريات المباحث، أن المتهم أنشأ صفحة على فيس بوك، يدعو من خلالها إلى ممارسة الرذيلة، نظير مبالغ مالية، وأنه تربطه علاقات بعدد من الفتيات الساقطات، التي أدعى أن واحدة منهن زوجته، بعد أن حرر عقد زواج عرفي، ليوهم ضحاياه أنه زوجها، وأنه اتفق مع الفتاة على تقمص دور زوجته، حتى يجذب الراغبين إلى المتعة في إطار تبادل الزوجات، وبعدها يستدرجهم للانضمام في شبكته لممارسة الأعمال المنفية للآداب، والدعوة إليها نظير مبالغ مالية.

وأوضحت التحريات، أن المتهم قال خلال استجوابه ومحاصرته بالأدلة، أنه كان يعمل محاسب في إحدى الشركات، وأن الشركة استغنت عنه، فاضطر إلى البحث عن وسيلة للكسب منها، فاتفق مع فتاة ليل على تولي أعمال الترويج لنشاطها، للبحث عن الراغبين في ممارسة المتعة نظير مبالغ مالية، وبعدها كتب إعلانًا يدعو فيه لتبادل الزوجات، حتى يتمكن من اصطياد ضحايا من الأثرياء وراغبي المتعة.

تسعيرة اللقاءات الحميمية

وأفادت التحريات أن المتهم حدد قيمة الليلة الواحدة بـ700 جنيه للراغبين في ممارسة الجنس دون إحضار زوجته، ومن يحضر زوجته وتكون غير حسناء، سيدفع 200 جنيه في حال استبدالها بأخرى حسناء، وأن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، رصدت وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على «الإنترنت»، لأحد الأشخاص، يبدي من خلالها الترويج لممارسة الدعارة وتبادل الزوجات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وتبين أنه محاسب، مقيم بمحافظة القاهرة، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول، ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم «يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم»