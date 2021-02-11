«الصحة»: الوفيات الناجمة عن أمراض الأورام انخفضت بنسبة 30%

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد الوفيات الناجمة عن أمراض الأورام، انخفضت في مصر بنسبة 30%، وهذا على الرغم من اهتمام الدولة أيضا بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

العمل بمنهج علمي

وأضاف «مجاهد»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، الخميس، أن الدكتورة هالة زايد، استعرضت تجربة مصر في التصدي لفيروس كورونا، أمام اجتماع منظمة الصحة العالمية، وتحدثت عن الإجراءات التي اتخذتها مصر في هذا الشأن حيث إن القاهرة تعتبر من أول ثلاث عواصم تستجيب إلى تحذيرات ونداءات المنظمة الأممية وتتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع منافذ البلاد.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن مصر سجلت أول حالة بفيروس كورونا في منتصف شهر فبراير 2020، واتبعت منهجا علميا في التصدي للظاهرة، ولم تطبق سياسة الإغلاق الكامل، ولكن طبقت سياسة الإغلاق الجزئي، خلال 2020، وهذا كان له أثر إيجابي كبير على نمو الاقتصاد المصري، وانعكاسا إيجابيا على ثبات واستقرار المنظومة الصحية.

تطبيق سياسات العزل المنزلي للحالات البسيطة

وشدد على أن الدولة استطاعت تطبيق سياسة العزل المنزلي للحالات البسيطة، ولم يتم استغلال أكثر من 30% من أسرة العزل في المستشفيات، وانخفض عدد الوفيات الناجمة عن الأورام بنسبة 30% بفضل استمرار العمل في المبادرات الصحية التي تنفذها الدولة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمبادرات المختلفة التي حملت شعار «100 مليون صحة»، وحرصت الدولة أيضا على تفعيل مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، من خلال الاتحاد الأفريقي، في حوالي 30 دولة أفريقية، ومصر لم تتأخر لحظة في تقديم المساعدات إلى الأشقاء الأفارقة رغم الظروف التي مرت بها في جائحة فيروس كورونا.