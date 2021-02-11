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عمرو أديب: الأهلي أدخل البهجة على مصر ويا ريته يسيب لنا البطولات الجاية

كتب:

محمد عزالدين
08:05 م | الخميس 11 فبراير 2021
عمرو أديب

عمرو أديب

هنأ الإعلامي عمرو أديب فوز النادي الأهلي، ببرونزية مونديال الأندية، وذلك على حسابه الشخصي على «تويتر»، قائلا: «والله يا أخى انبسطت.. الأهلى أدخل البهجة على مصر والعالم العربي، والشناوي النهاردة بطل العالم، ولازم ياخد لقب أحسن حارس مرمى في البطولة».

وتابع: «شكرا للأهلي وشكرا لأبطاله، وأرجو ان ده يكون كفيل بقى ان الأهلى يشبع بطولات السنة دي، ويسيب لنا البطولات التانية، مبروك نادي البهجة والسعادة والفخر».

وكان النادي الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على نظيره فريق بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي، في اللقاء الذي أقيم على ستاد المدينة التعليمية، في إطار تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية 2021، وبعدها اتجه الفريقان لركلات الترجيح مباشرة، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية في البطولة التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الحالي.

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