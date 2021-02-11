خالد الجندي: السلفيون لديهم تلف عقلي

قال الشيخ خالد الجندي، العالم بالأزهر الشريف، إن السلفيين يمثلون مدرسة لا تعرف بواطن المعاني، ولا مجازيات الألفاظ، ولا بلاغيات الكلمات، لافتا إلى أن السلفيين يؤلون المعاني، مشيرا إلى أن السلفيين لديهم تلف عقلي.

السلفيون يفسرون مجازيات الألفاظ بشكل خاطئ

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن هناك مجازيات الألفاظ يستخدمها الجميع يفسرها السلفيين بشكل خاطئ، مشيرا إلى أن الشخص إذا قال لابنه إنك إذا تأخرت عن موعدك فلن تكون ابني ولا أعرفك، حينها سيقول السلفيين أن هذه الابن هو ابن حرام وابن زنا، والزوجة يجب ينفذ عليها حد الرجم، لأن السلفي يفسر الأمور بألفاظها فقط، وهذا خطأ.

النبي محمد علمنا تمام كمال الترهيب وتمام كمال الترغيب

وتابع الجندي: «النبي علمنا تمام كمال الترهيب وتمام كمال الترغيب وهذا يظهر في حديث النبي محمد، أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمتر على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فالسلفيين ينظرون إلى هذه المرأة باعتبارها زانية يجب أن يقام عليها الحد وهذا خطأ بين».

رجب شهر حرم بحسب النص القرآني

فيما قال الشيخ رمضان عبد العز، العالم بالأزهر الشريف، إن شهر رجب من الأشهر الحرم بحسب النص القرآني في سورة التوبة، إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

الأربع الحرم هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب

وتابع: «الأربع الحرم ثلاث متتاليات وهم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وشهر رجب، والترجيب هو التعظيم والعرب قديما كانوا يعظمون هذا الشهر».