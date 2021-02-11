سامو زين يحتفل بالفلانتين ويطلق «حبيتو» عبر "أنغامي"

أطلق النجم سامو زين أغنيته الجديدة «حبيتو»، حصريا عبر تطبيق أنغامي، وذلك قبل طرحها للجميع يوم السبت المقبل، بمناسبة عيد الحب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

سامو زين يهدي جمهوره فى الفلانتين «حبيتو»

ونشر سامو زين صورة البوستر، عبر منصاته الرسمية، وعلق عليها قائلًا: «كل أيامكم حب صوته مرتبط دائمًا بالأجواء الرومانسية».

وأغنية «حبيتو» من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وهي المرة الاولى التى يتعاون فيها مع شخص يلحن ويكتب ويوزع له

سامو زين يتعاون مع أكرم عادل فى «حبيتو»

وكشف سامو في الفيديو مقطعا من الأغنية الجديدة، التي من المقرر أن يقول «الكوبليه» الأول منها:

عينه في عيني

إيده في إيدي

هتمنى تاني إيه من الدنيا دي

هو حياتي وذكرياتي

كان سامو زين كشف عن عمل فني جديد مشترك له مع عدد من الفنانين «بقالنا 3 أو4 أيام شغالين على مشروع يعرض التصور الموجود في مصر من تطور وتكنولوجيا وصحة ورعاية وإعلام، مشتركين فيه مع فنانين، لعمل موسيقى وأغنية مختلفة تماما عن كل حاجة اتقدمت، فيها نوع من العصرية والتكنولوجيا وتنقية المفردات اللي نخاطب بها دول العالم، علشان نوري العالم رسالة الفن من مصر الحبيبة».

جدير بالذكر أن آخر ألبومات «سامو زين» كان بعنوان «لو عمري يرجع»، الذي طرحه في عام 2018، والألبوم كان يحتوي على أغاني «لو عمري يرجع»، «أول ما تبتسمي لى»، «الزير»، «حب أحلى سنين»، «قلبى عليك بيكلمني»، «الاسطوانة المشروخة»، «هو ده حبيبي»، «ولا حد يوصله»، وطرح الألبوم مع المنتج محسن جابر بشركة «مزيكا».