«ساموزين» يشوق جمهوره بـ«برومو» كليب «حورية في جزيرة» (فيديو)

طرح النجم سامو زين، «برمو» كليب أغنيته الجديدة «حورية في جزيرة»، عبر المنصات الإلكترونية المختلف وقناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، استعدادا لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد.

وجاءت أغنية «حورية فى جزيرة»، من كلمات محمود شوقي، وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبدالهادي، والأغنية تشويق من سامو زين لجمهوره استعدادا لقدوم عام 2021.

وتقول كلمات الأغنية:

حورية في جزيرة

وش الغزال لو بان وظهر

في أي مكان

علطول بيعمل قلبان ياللي

اترسم عودك

عاشقك ي منجاية

دي عنیکي

نجمایا

عسلك يا نحلاية

بيسيل

على خدودك

يا ساكنة في العالي

حتت یاقوت غالي

کعبك كمان عالي

ع الحلوين عديتي

طارحة الخدود تفاح

عطرك طاغي وفواح

وأنا في الجمال لماح

بالحسن اتحليتي

فيكي القوام ملحوظ يا أجمل

من الفيروز

ضحكة عنيكي كنوز

يا سمو الأميرة

معاليكي سحراني منك

مفيش تاني

شهدك دا روحاني

يا حورية في جزيرة

حتت یاقوت غالي

کعبك كمان عالي

ع الحلوين عديتي

طارحة الخدود تفاح

عطرك طاغي وفواح

وأنا في الجمال لماح

بالحسن اتحليتي

يذكر أن آخر ألبومات «سامو زين» كانت بعنوان «لو عمرى يرجع»، الذي طرحه في عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغاني «لو عمري يرجع»، «أول ما تبتسميلى»، «الزير»، «حب أحلى سنين»، «قلبى عليك بيكلمني»، «الإسطوانة المشروخة»، «هو ده حبيبي»، «ولا حد يوصله»، وطرح الألبوم مع المنتج محسن جابر بشركة مزيكا.

جدير بالذكر أن «سامو» استغل الفترة الماضية التي انتشر فيها وباء كورونا المستجد «كوفيد 19»، وسافر إلى دولة ألمانيا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عدد من أغنياته الجديدة المقرر طرحها خلال العام الجديد 2021.