محافظ القاهرة يلتقي أعضاء «تنسيقية شباب الأحزاب»

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بأعضاء مجلس النواب الجدد ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بديوان عام المحافظة، ضمن لقاء المحافظ مع النواب عن محافظة القاهرة.

ووجه المحافظ التحية لأعضاء مجلس النواب لتوليهم مهام المسئولية في هذه المرحلة، مؤكدًا المسئولية الوطنية المشتركة بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب لخدمة مصالح الوطن.

من جانبهم، عرض نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العديد من المقتراحات والاستفسارات التي تعكس تطلعات المواطنين في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ووعد محافظ القاهرة باستمرار هذه اللقاءات بشكل دوري لتحقيق أكبر قدر من التعاون مع نواب تنسيقية شباب.

ويأتي هذا ضمن النشاط الملحوظ لأعضاء التنسيقية، حيث التقى اليوم أيضا، وفد منها بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعرض المحافظ معدلات التنمية وخطط المحافظة والمشكلات التي تواجه تنفيذ الخطط على أرض الواقع، ومدى تطور عملية تقديم الخدمات للمواطن، حيث عرض الوفد الذي يتكون من نواب البرلمان والأعضاء، مشكلات مراكزهم وهموم المواطنين، وقدموا بعض المقترحات لتطوير العمل في الأسواق وتنظيم الطرق وتمويل المشروعات المتوقفة، وعرض نبذة عن التنسيقية وأهدافها وتكوينها، والأنشطة التي تقوم بها على المستوى التشريعي والعمل السياسي في القاهرة والمحافظات.

وضم وفد التنسيقية النواب محمد عزمي ومحمد السباعي أعضاء مجلس الشيوخ، والنواب نادر مصطفي وخالد بدوي وإيمان الألفي وهادية حسني، أعضاء مجلس النواب، وأحمد قاعود وحسن ضوة وعمرو عبد الباقي وطه أحمد وإيهاب دعبس.