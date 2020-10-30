عضو "تنسيقية شباب الاحزاب": السياسة بمفهوم جديد تطبيق وليس شعارا

قال محمد السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس الشيوخ، إن تجربة التنسيقية مختلفة في العصر الحديث، والسياسة بمفهوم جديد تطبيق وليس شعاراً.

وأضاف السباعي، خلال كلمته في الصالون السياسي الذي تنظمه تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، اليوم، أن هناك العديد من المرشحين في القائمة الوطنية قاموا بعمل مؤتمرات فردية وذلك من أجل ممارسة المشاركة الانتخابية بشكل كامل.

وتابع: الاختلاف في الأيديولوجيات داخل التنسيقية دليل على القوة، واستطاعنا في الكيان دمجها، مؤكدا أن التنسيقية كيان كبير بتأثيره وليس بعدد الأعضاء.

وأردف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مهما كانت الأيديولوجية لا بد من وجود مرجعية وطنية، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ عليه مسؤوليات كبيرة، وأعضاء التنسيقية بينهم توافق وسنقدم كل ما لدينا إلى الوطن الغالي.

ويدير الجلسة الأولى الإعلامي أحمد عبدالصمد، تحت عنوان: "سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على التنسيقية"، ويتحدث فيها محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ المنوفية، وأميرة العادلي، مرشحة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.

وتتناول الجلسة استعراض حول تأسيس التنسيقية وتطورها، من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسي شبابي في مصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعباً فاعلاً في صناعة القرار في السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد خمس سنوات من الآن.

ويتحدث في الجلسة الثانية للصالون السياسي، بعنوان: "الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول"، الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، عضو مجلس الشيوخ، وإبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ الجيزة، ومحمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطارق الخولي، مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.