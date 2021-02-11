أحمد عز «الزملكاوي» يهنئ النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

هنأ النجم أحمد عز، النادي الأهلي، بفوزه ببرونزية كأس العالم للأندية، عقب تغلبه على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي انتهت، منذ قليل، على ملعب استاد المدينة التعليمية بالدوحة.

وغرد «عز» المعروف بتشجيعه لنادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلاً: مبروك يا أهلي.

تألق الشناوي

ونجح محمد الشناوي، حارس الأهلي، في التصدي لأكثر من ركلة جزاء ليقود فريقه إلي منصة التتويج، حيث الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الثانية في مشوار المارد الأحمر، إذ حصل الشناوي علي جائزة أحسن لاعب بالمباراة بعد زوده عن مرماه في عدد من الفرص المحققة.

هجمة مرتدة

وفي سياق مختلف، يواصل الفنان أحمد عز تصوير مشاهده الأخيرة من مسلسله الجديد «هجمة مرتدة»، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، إذ أن أحداثه مأخوذة عن ملف حديث من ملفات المخابرات، ويشاركه البطولة كل من هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ندي موسي، ماجدة زكي، محمود البزاوي، أحمد فؤاد سليم وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

وعلي الجانب الآخر، يستعد عز لبدء تصوير أحدث أفلامه »الجريمة» الذي يعود من خلاله للتعاون مع المخرج شريف عرفة بعد عملهما معاً في فيلم «الممر» الذي حقق نجاحاً جماهيرياً عند عرضه بدور العرض السينمائي وعلي المحطات الفضائية، إذ تدور أحداث فيلم «الجريمة» في إطار تشويقي، ويشارك في بطولته كل من منة شلبي وماجد الكدواني وجاري اختيار باقي الأبطال.