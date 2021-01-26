أحمد عز يحتفل بعيد ميلاد صلاح عبد الله في كواليس مسلسل «هجمة مرتدة»

حرص الفنان أحمد عز، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله، السادس والستين، خلال كواليس تصوير مسلسل «هجمة مرتدة» الذي سيُعرض في موسم دراما رمضان المُقبل.

وشهد عيد الميلاد حضور عدد من أبطال وصُنّاع المسلسل، على رأسهم الفنانة ماجدة زكي، ومايان السيد، والمخرج أحمد علاء الدين.

وكان الفنان صلاح عبد الله، قد قال في تصريحات تليفزيونية له، إن عيد ميلاده يتصادف مع عيد الشرطة، موضحا: بالنسبة ليا اسمه «ذكرى»، ولكن بالنسبة للشرطة هو «عيد»، وكل سنة نحتفل بهم، و«ده العيد اللي بجد».

وصلاح عبدالله، من مواليد 25 يناير عام 1955، حيث وُلد في حي بولاق أبو العلا، وبعدها انتقل في صغره إلى بولاق الدكرور، وكان مهتما بكتابة الشعر، خاصة الشعر السياسي، ثم التحق بكلية التجارة، وفيها أطلق فرقة مسرحية تحملت عنوان «تحالف قوى الشعب العامل».

وعمل صلاح عبد الله، مع الفنان محمد صبحي، وانطلق في عالم الدراما والسينما، ليقدم نحو 240 عملا فنيا، أهمها: ذئاب الجبل، والرهينة، والشبح، والغاضبون، ودم الغزال، ودرس خصوصي، وتم تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، في أغسطس 2020، وأعرب عن سعادته لمشاركته وتكريمه من قِبل المهرجان.

هجمة مرتدة

ويتعاون الفنان صلاح عبد الله، مع الفنان أحمد عز، في مسلسل «هجمة مرتدة»، الذي يُجسد فيه دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسؤولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل «هجمة مرتدة» من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبري، والفنان صلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، ومجموعة كبيرة من الشباب.