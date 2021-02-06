أحمد عز لـ«الوطن»: «الجريمة» فيلم تشويقي يدعو للتفكير

يبدأ النجم أحمد عز تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد «الجريمة» خلال الأيام المقبلة، والذي يجمعه مجدداً مع المخرج شريف عرفة بعد نجاحهما معاً في فيلم «الممر».

فيلم تشويقي

وقال عز في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن فيلمه الجديد ينتمي إلى نوعية الأفلام التشويقية، التي تدعو للتفكير كما كان الحال في فيلم «ملاكي الإسكندرية»، بحسب قوله.

وأكد عز أنه سعيد بتعاونه مجدداً مع المخرج شريف عرفة، لأنه أحد أهم كبار المخرجين في مصر، وشعر براحة كبيرة معه في فيلم «الممر».

وأوضح بطل «الجريمة» أن الفيلم يشارك في بطولته كل من منة شلبي وماجد الكدواني، حيث أشاد بقصة الفيلم واختلافها عن سابق أعماله السينمائية، فضلاً عن جودة السيناريو المكتوب بحرفية شديدة، وفقاً لكلامه.

هجمة مرتدة

وفي سياق مختلف، أوضح عز أنه يواصل حالياً تصوير مشاهد مسلسله الجديد «هجمة مرتدة»، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، إذ يتبقي له أيام للانتهاء من تصويره كاملاً ليدخل العمل أعمال المونتاج والمكساج تمهيداً لعرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

وأشار عز إلى أن أحداث مسلسله مأخوذة عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، إذ أنه حلم بتقديم هذه النوعية من الأعمال الفنية انطلاقاً من واقع مشاهدته لمسلسلات كـ «دموع في عيون وقحة» و«رأفت الهجان» للأستاذين عادل إمام ومحمود عبدالعزيز.

ويشارك في بطولة «هجمة مرتدة» هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

يذكر أن أحمد عز قد انتهي أخيراً من تصوير فيلمه الجديد «العارف»، الذي يجمعه بالنجم أحمد فهمي في أول تعاون فني بينهما، ويشارك في البطولة كل من محمود حميدة، مصطفي خاطر، محمد ممدوح، كارمن بصيبص، ركين سعد، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.