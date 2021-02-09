«أبو شقة» يكشف تفاصيل المؤامرة على حزب الوفد: فصل 10 قيادات على أثرها

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، تفاصيل ما وصفها بالمؤامرة الأخيرة، التي كانت تُحاك ضد حزب الوفد للقضاء عليه وتسخيره لأجندات ضد مبادئ الحزب العريق ومساره، وذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده رئيس حزب الوفد، أمس الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب.

ونوه أبو شقة، بأن المتآمرين كانوا يريدون عقد اجتماع الهيئة العليا يوم 13 فبراير الجاري ليذهب حزب الوفد إلى الأبد، موضحا أن آخر المؤامرات كانت بجمع توقيعات لعقد الهيئة العليا يوم 13 فبراير، وكان مدبرا خلاله لسحب الثقة من سكرتير عام الحزب، على أن يشغل الرئيس المدبر هذا المنصب، للسيطرة على مفاصل الحزب وإجبار رئيس الحزب على التهميش.

وأعلن ابو شقة فصل 10 من قيادات الحزب في مقدمتهم النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب سابقا، إضافة إلى الدكتور ياسر الهضيبي، عضو الهيئة العليا، وطارق سباق عضو الهيئة العليا، ومحمد عبده، عضو الهيئة العليا، ونبيل عبد الله، عضو الهيئة العليا، وحمدان الخليلي، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان، عضو الهيئة العليا، ومحمد حلمي سويلم، عضو الهيئة العليا، ومحمد مجدي فرحات، عضو الهيئة العليا بالحزب، الشهير بـ«أرنب»، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه في هذه الوقائع المنسوبة إليه، وهي «التخابر مع قنوات أجنبية» وتكليف الشؤون القانونية بالحزب باتخاذ كل الإجراءات القانونية المدنية والجنائية ضد من ارتكبوا مؤامرات ضد الحزب الثابتة يقينا، مؤكدا أن هناك الأدلة كافية التي تؤكد أن الحزب كان مدبر له السقوط في الهاوية.

كما أعلن أبو شقة، اختيار النائب سليمان وهدان، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس النواب، على أن يكون كل من النواب محمد مدينة، واللواء هاني أباظة، وأيمن محسب، نوابا له، منوها بإخطار كل الجهات المعنية، وفقا للائحة الحزب بصورة رسمية بهذا القرار.

وقرر أبو شقة، تعيين النائب إيهاب عبد العظيم، رئيسا للجنة المنيا، والدكتور محمد خليفة، عضوا بالهيئة العليا.

وقال رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن ذلك يأتي انطلاقا من لائحة حزب الوفد، وما تفرضه على رئيس الحزب من حماية الحزب والدفاع عن المصالح، ومن يريد الالتزام والسير بروح جديدة معنا، لغاية وهدف واحد، وهو الحفاظ على ثوابت الحزب وقيمه وتقاليد بيت الأمة بعيدا عن الخروج عن ذلك، فمرحبا به.

واختتم أبو شقة حديثه بقوله: «سنتصدي بكل قوة لمن يرغب في المسير بعيدا عن هذه المبادئ، لأنني ما رغبت في هذا المنصب (رئيس الحزب) فإما أن نقف على أرض صلبة وإما لا يمكن أن نستمر على هذا الحال».