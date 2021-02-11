عدم تحلل جثمان العندليب وعلاء ولي الدين: سر النجوم الغامض بعد وفاتهم

«يرحل الفنان بجسده، لكن يبقي بأعماله»، دائما ما يردد أقارب الفقيد تلك الجملة، مواسين أنفسهم بمشاهدة أعمالهم الفنية، لكن أضاف على هذه القاعدة كلا من الفنان الراحل علاء ولي الدين، والفنان الراحل عبد الحليم حافظ، حالة خاصة وغامضة، تفردت بها سيرتهما.

رغم مرور 18 عاما على رحيل الفنان علاء ولي الدين، إلا أن جثته لم تتحل، حسبما أعلن شقيقه معتز ولي الدين، مؤكدا إنه فوجئ عقب فتح مقبرته الفنان الرحل بمدينة نصر، بحفاظ جثمانه على حالته دون أي تأثر.

جثمان علاء ولي الدين لم يتحلل

وقال «معتز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن علاء ولي الدين كان مدفونا مع شقيقه خالد، ووالدتهما، داخل مقبرة بمدينة نصر، لكنه قرر نقل رفاتهما إلى مقبرة جده وأبيه بمنطقة السيدة عائشة، التي يتردد عليها أبناء عمه كل أسبوعين، لقراءة الفاتحة على أرواح أموات العائلة هناك، بعد أخذ فتوى من مؤسسة الأزهر الشريف، بفتح المقبرة، حتى فوجئ بالكفن والجثمان موجودين كما هما، مضيفا «روايح حلوة وبشرى حلوة».

جثة عبدالحليم حافظ لم تتحلل

لم تكن تلك المرة الأولى التي يكتشف جثمان فنان دون تحلل، فقد سبق وأعلن محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبد الحليم حافظ الأمر ذاته، مؤكدا أن جثة عمه «حليم» لم تتحلل، وأن جثمانه كأنه دفن منذ ساعات قليلة.

وتسببت تصريحات «شبانة» في حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا، حول حقيقة عدم تحلل جثمان عبدالحليم حافظ، إذ أوضح محمد شبانة لـ«الوطن»، أنه كشف عن هذا الأمر، بعدما سأل أصدقاؤه بالمجمع الإسلامي، عن رؤيته لجسد عمه «عبدالحليم»، وأخبروه بأنه إذا كان ما رآه خيرًا، يقوله للناس لا مانع من ذلك «عشان كده قولت».