تشكيل 11 لجنة هندسية لإنهاء طلبات التصالح بالفيوم
تقنين وضع سيارات المشروبات والمأكولات في الشوارع
كتب:
أسماء أبو السعود
11:20 م | الخميس 11 فبراير 2021
مُحافظ الفيوم يشكل 11 لجنة هندسية لإنهاء طلبات التصالح بالفيوم
أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنّ ملف التصالح على بعض مخالفات البناء يُعد من الملفات الهامة التي حظيت باهتمام كامل من جانب المسئولين بالمحافظة.
ولفت محافظ الفيوم، في تصريحات له مساء اليوم الخميس، إلى تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الملف، الذي يقوم على محورين، أحدهما خاص بتقديم المواطنين طلبات للتصالح، والآخر خاص بلجان البت، لافتاً إلى أنه سيتم الاستعانة بعدد 11 لجنة هندسية للمشاركة في إنهاء هذا الملف، ويجري الآن إعداد مقترح خاص بإثابة المهندسين الذين لا يتبعون الهيكل الإداري للمحافظة، للبدء في البت، والانتهاء من كافة الملفات المقدمة.
وكشف الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي للمحافظة، أنّ المجلس وافق على إطلاق أسماء شهداء الواجب الوطني على بعض المدارس والشوارع والمنشآت الواقعة في نطاق محل إقاماتهم، وذلك تقديراً لتضحياتهم وتخليداً لذكراهم، لافتاً إلى أنه تم طرح المذكرة الخاصة بتشكيل لجنة بشأن إجراءات تحقيق الانضباط الخاصة بحركة مركبات التوكتوك بين الطرق العامة بالمدن والطرق الرئيسية.
وأوضح المحافظ أنه يتم الآن تطوير مساحات في مناطق لطف الله وباغوص ومدخل منشاة عبدالله من الطريق الدائري، من خلال الاستعانة بمهندسين متخصصين من كلية الهندسية بجامعة الفيوم، لإعداد الرسومات والتصميمات الهندسية اللازمة، لاستغلال هذه المساحات في وضع عربات للمأكولات والمشروبات الخفيفة، كمشروعات للشباب، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل لهم، كما يجري إعداد اللائحة الخاصة بالتشغيل وشروط اختيار الشباب والمواصفات.
ولفت المحافظ إلى أنّه يتم حالياً دراسة تقنين وضع السيارات المتنقلة المستخدمة في تقديم المشروبات والمأكولات في الشوارع، دون الإضرار بالنظافة العامة والشكل الحضاري للمحافظة.
وكشف محافظ الفيوم عن إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية عالية الكثافة بمدينة الفيوم بمقابل مادي، من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية للحفاظ على الشكل الحضاري بعيداً عن العشوائية، على أن تُدار من خلال مؤسسات المجتمع المدني، أو تكون مشروعات للشباب، لافتاً إلى أنه سيتم الإنتهاء من إعداد تلك الدراسات خلال شهر من الآن.
كما تم خلال الاجتماع عرض موضوع تطوير مصنع الإعلاف بجرفس، التابعة لمركز سنورس، ووافق المجلس على مشاركة هيئة تنمية الصعيد في إدارة وتطوير المشروع، وتشكيل لجنة لدراسة الموضوع، بمشاركة مجموعة خبراء متخصصين.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تضمن طرح أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عدد من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بمشكلات المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والري ومياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والغاز الطبيعي والتليفونات والبريد والمواقف، موضحاً أن المحافظ وجه المسئولين بدراسة هذه المشكلات، وبحث الحلول الجذرية المناسبة لها بالتنسيق مع المختصين، وذلك فى أسرع وقتٍ ممكن.
ووجه المحافظ رؤساء المدن للتنسيق مع مسئولي البريد لمراجعة كافة الوحدات القروية التي لا يوجد بها مكاتب للبريد، لتوفير أماكن داخل مبنى الوحدات القروية لاستغلالها مكاتب بريد للتيسير على المواطنين في كافة الخدمات البريدية، خاصةً في فترة صرف المعاشات.
وفى نهاية الاجتماع، قام محافظ الفيوم بتكريم مجموعة من الشباب المتميزين في برلمان الشباب بمديرية الشباب والرياضة، من أبناء المحافظة.