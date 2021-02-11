رئيس دمياط الجديدة: ربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم الخميس، أعمال تنفيذ الطبقة السطحية ضمن عملية رفع كفاءة المدخل الغربي لمدينة دمياط الجديدة، وطريق امتداد (أ 2) بطول 820 متراً وعرض 85 متراً، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك لربط مدينة دمياط الجديدة بالطريق الدولي الساحلي الجديد، لتحقيق السيولة المرورية.

وأوضح المهندس محمد رجب أن الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع تشمل تنفيذ البوابة الغربية، وطريق لربط المدينة بالطريق الساحلي، وميدان بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 33 مليون جنيه.

وشدد رئيس الجهاز على مسئولي الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة وبالمواصفات المطلوبة، ولتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة بالمدينة.

وقامت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، بزيارة تفقدية إلى موقع المنطقة الحرة العامة الجديدة، المقرر تنفيذها على مساحة 183 فداناً بمركز كفر البطيخ، وذلك بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة، لاستخدامها كمنطقة حرة جديدة.

رافق المحافظ، خلال زيارتها لموقع المنطقة الحرة الجديدة، كل من محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومتولي حسنين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، ومديري إدارتي التخطيط العمراني والأملاك بالديوان العام، وممثلى مديرية المساحة، حيث ناقشت المحافظ محاور تنفيذ المشروع، الذي يُعد انطلاقة جديدة بقطاع الاستثمار، خاصةً مع تمتع المساحة المخصصة بعدد من المقومات الاستثمارية الواعدة.