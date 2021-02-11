كل ما تريد معرفته عن امتحانات الترم الأول في الجامعات

أيام وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات الحكومية والخاصة، للعام الجامعي 2020ـ2021، وفقًا لمنظومة التعليم الهجين، الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل أزمة كورونا، وأتاح المجلس الأعلى للجامعات الحرية لكل الكليات في اختيار آلية ونمط التنفيذ للامتحانات، وفقًا لقدراتها وإمكاناتها.

وتستعرض «الوطن»، في الأسئلة التالية أبرز الاستفسارات حول الامتحانات:

س ـ متى ستقام الامتحانات؟

ـ انطلاق الامتحانات بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، 20 فبراير الجاري، وفقا لقرارات مجلس الوزارء في 31 ديسمبر الماضي.

س ـ هل هناك إمكان لإلغاء الامتحانات أم يتم تأجيلها؟

ـ حتى الآن لا يوجد أي قرارات بالإلغاء، وأن الامتحانات قائمة في موعدها المعلن، وفق ما أكد عليه رؤساء الجامعات ووزارة التعليم العالي.

س ـ كيف سيتم تنفيذ الامتحانات؟

ـ المجلس الأعلى للجامعات أعطى للكليات الحرية في اختيار آليات تنفيذها، وفقًا لإمكاناتها وقدراتها، فهناك من ستجريها حضوريًا بالنظام التقليدي، ومنها ما ستجريها حضوريًا بنظام الاختبارات الإلكترونية، وأخرى ستجريها إلكترونيا «أون لاين» بنظام التعليم عن بعد من خلال المنصات التعليمية.

س ـ هل سيكون للأعلى للجامعات خلال الأيام المقبلة رأيا آخر في الامتحانات؟

ـ أوضحت أن الأعلى للجامعات سيناقش استعدادها وفقًا للمستجدات التي ستطرح عليه في الاجتماع المقبل، المقرر انعقادوه الأسبوع المقبل.

س ـ ماذا عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؟

ـ جميع الجامعات أنهت استعدادتها لإجراء الامتحانات، وفقا للإجراءات المعلنة من الأعلى للجامعات ووزارة الصحة، حيث سيجرى التشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول والخروج وفي لجان الامتحانات والتشديد على ارتداء الكمامة.

س ـ متى ستسغرق مدة الامتحانات؟

ـ أقصى موعد لانتهاء الامتحانات، هو نهاية مارس المقبل، وفقا للجداول المعلنة.

س ـ ماذا عن نتائج الامتحانات؟

ـ أكد عدد من رؤساء الجامعات أن تصحيح الامتحانات، سيبدأ فور الانتهاء منها، وإعلان النتائج بحد أقصى مطلع إبريل المقبل