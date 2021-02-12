مستوطنون يشرعون بإعادة بناء بؤرة استيطانية جنوب شرقي نابلس

شرع مستوطنون إسرائيليون، أمس، بإعادة بناء بؤرة استيطانية في المنطقة الجنوبية من أراضي «بلدة قصرة»، جنوب شرق نابلس في شمالي الضفة الغربية المحتلة- وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية غسان دغلس، إن هذه البؤرة أزيلت قبل عدة سنوات من قبل لجان المقاومة الشعبية، وشرع مستوطنو «ايش كوديش» بإعادة بنائها.

من جهتها، كشفت صحيفة «كلكليست» الإسرائيلية، عن مخطط استيطاني جديد لبناء حي يهودي وسط مدينة القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت «كلكليست»، إن سلطات الاحتلال تسعى لإقرار مخطط يقضي ببناء حي استيطاني جديد مكون من 900 وحدة قرب مجمع المالحة التجاري وسط القدس المحتلة.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن مساحة المشروع تبلغ 205 دونمات، ويشمل منشآت رياضية ووحدات سكنية موزعة على عمارات مكونة من 24 طابقا، إضافة إلى 250 وحدة سكنية محمية ومكاتب بمساحة 330 مترًا، ومناطق تجارية.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية قائلة، أن الخطة ستقدم هذا الأسبوع للجنة القطرية للتخطيط والبناء في القدس، بعد استيفائها الشروط اللازمة، مشيرة إلى أن التقديرات تشير إلى تحديد موعد قريب لإقرار الخطة.

وكشف مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية خليل التفكجي، عن بدء سلطات الاحتلال الإسرائيلي شق الطريق الالتفافي الرئيسي؛ لربط عناتا بالعيزرية شرق القدس المحتلة تمهيدًا لبناء مستوطنة جديدة.

وأضاف التفكجي، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على توسيع المستوطنات وسد الفراغات التي تعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها البعض.

وأوضح مدير دائرة الخرائط، أنه تم خلال يناير الماضي، الإعلان عن 1942 وحدة استيطانية في مناقصات متلاحقة ومتزامنة بشكل منسق وضمن المنظومة الاستيطانية والأمنية التي تقضي على الحلم الفلسطيني بدولة فلسطينية مترابطة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية.