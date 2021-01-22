مستوطنون يعتدون بالمولوتوف على الفلسطينيين جنوب نابلس

هاجم عشرات المستوطنين مساء أمس منزلين فلسطينيين في بلدة بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية بالزجاجات الحارقة، وفق ما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، في اعتداء إسرائيلي جديد على الفلسطينيين الآمنين.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق عقب تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين على القرية، والذين هاجموا المنزلين بعدد من الزجاجات الحارقة.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني: تصدى أهالي بلدة بورين للمستوطنين الذين وفرت قوات الاحتلال الحماية لهم لتندلع مواجهات أدت لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وتنكرر اعتداءات المستوطين على الفلسطينيين بشكل شبه منتظم دون رادع، وكثير ما تسفر تلك المواجهات عن سقوط ضحايا.