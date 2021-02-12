باحث مصري يحصل على ميدالية أمريكا: خريج هندسة شبرا وزميل زويل في كالتك

حصل الباحث المصري الدكتور أحمد سليمان الباحث بجامعة كالتك بكالفورنيا على ميدالية الولايات المتحدة، هو وفريقه البحثي، نتيجة لجهوده وأبحاثه بمجال الجاذبية الأرضية في القطب الجنوبي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن الدكتور أحمد سليمان، والتي ذكرها في تصريحات تلفزيونية له وجاءت كالتالي:

- خاض رحلة صعبة جدا حتى التحق بجامعة كالتك، وتعتبر واحدة من أكبر جامعات العالم، وكان العالم المصري الحائز على جائزة نوبل الدكتور أحمد زويل، يعمل أستاذا بها، ومصنفة رقم (1) عالميًا في مجال العلوم.

- التحق بجامعة كالتك منذ 6 سنوات، وعاش مع الدكتور أحمد زويل، لمدة عامين في جامعة كالتك، قبل وفاة الأخير.

- تأثر بالدكتور أحمد زويل، وهو السبب الرئيسي في تحوله لدراسة العلوم، رغم أنه خريج الهندسة.

- حاصل على بكالوريوس الهندسة من هندسة شبرا، ثم ماجستير من هندسة عين شمس، وحصل على ماجستير من جامعة كالتك، ودكتوراه من جامعة كالتك.

- تتمركز أبحاثه حول مسألة بداية الخليقة وكيفية نشأة الكون وحدوث الانفجار العظيم.

- تركزت أبحاثه في منطقة القطب الجنوبي، والذي تصل درجة الحرارة فيه لـ70 درجة تحت الصفر.

- نجح مع فريقه البحثي في إقامة أول مرصد لرصد موجات الجاذبية في القطب الجنوبي وتحليلها.

- نشرت أبحاثه وفريقه في أكبر مجلة علمية في العالم بمجال الفيزياء.

وجامعة كالتك هي معهد كاليفورنيا للتقنية، وانتقل إليها العالم المصري الدكتور أحمد زويل منذ عام 1976، وتدرج في المناصب العلمية داخل الجامعة حتى أصبح أستاذًا، وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999، فضلًا عن وجود 32 عالمًا آخرين حصلوا على جائزة نوبل من أساتذة الجامعة، وتعتبر من أشهر جامعات العلوم والتكنولوجيا في العالم.