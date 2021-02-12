«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للدفء والعظمى بالقاهرة 22

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر شاشات القناة الأولى، الفضائية المصرية، و«on»، تقديم الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد والإعلامية، حالة الطقس اليوم الجمعة، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة لجنوب سيناء، ودافيء على شمال الصعيد ومائل للحرارة للجنوب، والرياح معتدلة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنَّ تنخفض درجات الحرارة، والطقس ليلا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال الصعيد وبارد على الجنوب.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى ظهور الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 8 فبراير 2021

القاهرة العظمى 22 والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12

مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 10

السلوم العظمى 21 والصغرى 11

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 14

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 12

رفح العظمى 22 والصغرى 12

سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 8

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 16

الغردقة العظمى 27 والصغرى 14

بني سويف العظمى 24 والصغرى 10

أسيوط العظمى 24 والصغرى 9

قنا العظمى 29 والصغرى 12

الأقصر العظمى 30 والصغرى 13

أسوان العظمى 30 والصغرى 14