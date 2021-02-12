«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للدفء والعظمى بالقاهرة 22
كتب:
محمد عزالدين
09:27 ص | الجمعة 12 فبراير 2021
الأرصاد
استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر شاشات القناة الأولى، الفضائية المصرية، و«on»، تقديم الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد والإعلامية، حالة الطقس اليوم الجمعة، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة لجنوب سيناء، ودافيء على شمال الصعيد ومائل للحرارة للجنوب، والرياح معتدلة.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنَّ تنخفض درجات الحرارة، والطقس ليلا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال الصعيد وبارد على الجنوب.
وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى ظهور الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 8 فبراير 2021
القاهرة العظمى 22 والصغرى 12
الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12
مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 10
السلوم العظمى 21 والصغرى 11
بورسعيد العظمى 22 والصغرى 14
الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 12
رفح العظمى 22 والصغرى 12
سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 8
شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 16
الغردقة العظمى 27 والصغرى 14
بني سويف العظمى 24 والصغرى 10
أسيوط العظمى 24 والصغرى 9
قنا العظمى 29 والصغرى 12
الأقصر العظمى 30 والصغرى 13
أسوان العظمى 30 والصغرى 14