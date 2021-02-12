البريد يحذر أصحاب المعاشات من التعرض للنصب

حذرت الهيئة القومية للبريد، المواطنين، خصوصا أصحاب المعاشات من التعرض للاحتيال والنصب، عبر طلب البيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين، من أشخاص غير معلومين بهدف السطو على بياناتهم وسرقة معاشاتهم.

وجاء تحذير الهيئة، إثر تعدد الشكاوى من انتشار حسابات مزورة تطلب البيانات الشخصية لحاملي بطاقات البريد المصري بدعوى تسهيل الإجراءت أو المساعدة في الحسابات.

وسيلة التواصل الوحيدة رقم خدمة العملاء 16789

وأكد مصدر مسؤول في الهيئة، لـ«الوطن»، أن البريد المصري من خلال أى وسائل اتصال مباشرة أو غير مباشرة لم ولن يطلب أى بيانات شخصية أو كلمة مرور لبطاقات أو حسابات المواطنين، مشددًا على الحذر والحيطة فيما يخص تداول البيانات الشخصية أو بيانات الحسابات المالية الخاصة بهم.

وأوضح المصدر، أن وسيلة التواصل الوحيدة مع البريد المصري فقط من خلال رقم خدمة العملاء 16789.

150 ماكينة صراف آلي جديدة للحد من التزاحم

وأكد المصدر أن الهيئة تعمل حاليًا لنشر ما يقرب من 150 ماكينة صراف آلي جديدة لتقليل الزحام على الماكينات المنتشرة في أغلب مكاتب الهيئة، مؤكدًا أن الهيئة القومية للبريد، تمتلك أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية عبر 4 آلاف مكتب في مصر، بدأت خطة لتطويرها منذ 3 سنوات، لتكون مشابهة للبنوك، وتتوسع في تقديم الخدمات الحكومية.

7.4 مليار جنيه معاشات المنصرفة عبر مكاتب البريد

وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة عبر مكاتب البريد، نحو 7.4 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2020، مقارنة بنحو 6.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019، بزيادة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، وبحسب التقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن عدد المستفيدين من صرف المعاشات عبر مكاتب البريد، حوالي 5.2 مليون مواطن، بنهاية يونيو الماضي.