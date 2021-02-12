«عشان ماتكونش منهم».. حذف 11 فئة من بطاقات التموين اعرفها

بطاقة التموين هي إحدى الخدمات التي يُصرف بها سلع ومنتجات غذائية للمواطنين، وكل بطاقة تموين تضم صاحب البطاقة وأفراد أسرته، وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية حصول المواطن علي كافة المعلومات التي تخص البطاقة التموينية من خلال موقع بوابة مصر الرقمية أو من خلال موقع دعم مصر.

ويمكن للمواطن كيفية الاستعلام عن عدد الأفراد المسجلين ببطاقة التموين، وكيفية إضافة أفراد على بطاقة التموين، وطريقة الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي، والاستعلام عن بطاقة بدل فاقد.

وحذفت وزارة التموين، عدم مستحقي الدعم بشكل مباشر من البطاقات التموينية، وذلك بناءً علي التحريات للفئات التي تستحق البطاقة التموينية أم لا، وذلك طبقا للشروط والأحكام التي نص عليها القانون.

ما الفئات التي سيتم حذفها من بطاقات التموين؟

من جهتها، كشفت الحكومة، عن خطتها لحذف فئات جديدة من الأشخاص من بطاقات التموين، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من الحذف، وقد شملت تلك المرحلة مجموعة من الفئات التي تعتبرهم الحكومة من شريحة غير المستحقين وتلك الفئات كالأتي:

- أصحاب المهن والأعمال.

- الأشخاص الذين يحصلون على رواتب من التأمينات والمعاشات.

- رجال الأعمال الذين يمتلكون شركات ومؤسسات تتعدى قيمتها 10 ملايين جنيه.

- الأشخاص الذين يمتلكون سيارات ذات موديل 2014 فأعلى.

- من يسددون ضريبة القيمة المضافة.

- المواطنون الذين تبلغ قيمة ضرائبهم 100 ألف جنيه فأكثر.

- أصحاب السيارات الفارهة.

- المواطنون الذين تتعدى فاتورة الكهرباء الخاصة بهم أكثر من 650 كيلو وات استهلاك، أي تتعدى الفاتورة مبلغ 800 جنيه مصري، وكذلك الأشخاص أصحاب الشرائح المرتفعة من الكهرباء.

- كما سيشمل إزالة الدعم عن الأسر التي تدفع مصروفات تتعدى متوسط 20 ألف جنيه لجميع الأطفال.

- المواطنون أصحاب الأراضي الزراعية والذين تبلغ حجم أراضيهم 10 أفدنة.

- الذين يتولون مناصب عالية ورفيعة في البلاد.