11.5 مليون جنيه حصيلة حملات «شرطة التموين» لضبط الأسواق خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، والتي أسفرت عن ضبط 1262 قضية تموينية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية كان أبرزها ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة كفر الشيخ، لاستيلائه على مبلغ 5٫595٫260 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز، عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً، وكذا ضبط المدير المسئول، ومالك مخبز بلدى بمحافظة كفر الشيخ، لاستيلائهما على مبلغ 2٫485٫568 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.

وفي البحيرة، تم ضبط المدير المسئول، ومالك مخبز بلدى بمحافظة كفر الشيخ، لاستيلائهما على مبلغ 3٫373٫737 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز، وتجميعهما 853 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للاستيلاء على الدعم المقرر لها.

وفي الشرقية، تم ضبط مالكة محل بقال تموينى، وبحوزتها 3٫68 طن سكر تموينى، و1790 عبوة زيت تمويني المخصصة ربطاً على البطاقات التموينية، قامت المذكورة بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء والتي قدرت بــ 59٫920 جنيه.

ضبط 2طن أسمدة زراعية، مدون عليها إحدى العلامات التجارية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، وقدرت بــ 7000 جنيهاً، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية والأسمدة، بمحافظة الشرقية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.