ضبط 4 متهمين بسرقة سيارة شركة سجائر بالقليوبية: إحنا شرطة التموين

كشف قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل سرقة سيارة إحدى شركات السجائر، بمنطقة كفر شكر بالقليوبة، حيث تبين قيام 8 متهمين بتفيذ الجريمة عقب ادعائهم أنهم أفراد الشرطة.

وذكرت التحريات، أن مركز كفر شكر تلقى بلاًغا من سائق بشركة سجائر، 39 سنة، يفيد بسرقة السيارة النقل التي كان يقودها حال سيره بطريق بدائرة المركز.

وتبين أنه أثناء سيره بالطريق مستقلاً سيارة نقل بصندوق مُغلق بداخله 100 كرتونة سجائر عقب تحصيل مبلغ 285 ألف جنيه من أحد العملاء، فوجئ باعتراض سيارة ميكروباص طريقه، وترجل منها 4 أشخاص، وطلبوا منه التوجه رفقتهم لديوان المديرية لفحص حمولة السيارة، فاستقل معهم السيارة الميكروباص، وقام أحدهم بقيادة سيارة الشركة، وعقب ذلك فوجئ بتوقفهم بالطريق، ودفعه خارج السيارة وفرارهم، وفي وقت لاحق عُثر على السيارة دون حمولتها والمبلغ المالي.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، أن وراء إرتكاب الواقعة ثمانية متهمين، منهم 7 عاطلين، وسائق، ولأربعة منهم معلومات جنائية، وباستهدافهم ضُبط أربعة منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.

وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، يتزعمه أحدهم.

وأفادوا بقيامهم باستقلال سيارة ميكروباص مستأجرة، حيث توجهوا بها لمحل الواقعة، وانتظروا سيارة شركة السجائر لعلم أحدهم بخط سيرها لسابقه عملة بالشركة، ولدى وصولها استوقفوا قائدها، وادعوا أنهم من رجال الشرطة، وأنزلوه من السيارة وهربوا حيث تخلوا عن سيارة الشركة بمكان العثور عليها بعد الاستيلاء على حمولتها والمبلغ المالي.

وأرشد المتهمون عن حمولة السيارة، وهي كراتين السجائر المستولى عليها، داخل مخزن مستأجر بمعرفة أحدهم، وكذا جزء من المبلغ المالي، وقرروا إنفاقهم باقي المبلغ علي متطلباتهم الشخصية.