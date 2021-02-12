«وقفة رجالة» يتصدر إيرادات اليومية في دور العرض بـ 477 ألف جنيه

تصدر فيلم «وقفة رجالة» للمخرج أحمد الجندي إيرادات دور العرض السينمائي، أمس الخميس، إذ حقق 477 ألف و364 جنيها وفقاً لما أعلنه الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي خفيف، إذ يتعرض لعلاقة 4 أصدقاء تجمعهم الظروف مجدداً بعد أعوام الدراسة لمؤازرة أحدهم بعد وفاة زوجته، حيث يحاولون إخراجه من حالته النفسية باصطحابه إلى إحدي المدن الساحلية، وهناك يقررون مواجهة مشاكلهم ليكتشفوا مرور السنوات بهم.

الفيلم من بطولة سيد رجب، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

قبل الأربعين

وحقق فيلم «قبل الأربعين» للمخرج معتز حسام 72 ألف و539 جنيها، وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الرعب.

والفيلم من بطولة بسمة، داليا مصطفي، إيهاب فهمي، محمد علي رزق، هالة فاخر، أحمد حلاوة، معتز هشام، من تأليف أحمد عثمان.

وحصد فيلم «شاومينج» للمخرج شادي أبوشادي 31 ألف و307 جنيهات في الليلة نفسها، إذ يتعرض الفيلم لقصة مجموعة من الشباب خلال مرحلة الثانوية العامة، حيث يظهر الغش الإليكتروني بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف باسم (شاومينج بيغشش ثانوية عامة).

والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد سلطان وتوني ماهر، من تأليف أشرف حسني.

ريما

ينما حقق فيلم الرعب «ريما» 10 ألاف و506 جنيه، وهو من بطولة محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبدالقادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، والعمل السينمائي له جمهوره الخاص الذي استطاع من خلاله أن يجذب شريحة من الفنانين.