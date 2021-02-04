شريف دسوقي مهاجما منتج «وقفة رجالة»: تسبب في إصابتي

شن الفنان شريف دسوقي، هجومًا عنيفًا على أحمد الجنايني، منتج فيلم «وقفة رجالة»، متهمًا إياه باستغلاله سوء استغلال، طوال فترة تصوير الفيلم.

شارك في فيلم «وقفة رجالة»

وقال شريف دسوقي، لـ«الوطن»، إنه تعرض لوعكة صحية شديدة ألمت به، ودخل على إثرها المستشفى، وذلك بسبب تصوير أحد مشاهد فيلم «وقفة رجالة»، في نهاية شهر نوفمبر الماضي، لافتًا إلى حذف هذا المشهد من نسخة الفيلم المعروضة في السينمات حالياً.

تعرض للإصابة

وأوضح: «كنا بنصور في الغردقة حوالي 6 أيام تصوير، وفيه شوت قعدنا فيه 4 ساعات، وكانوا بيجربوا فيه حاجة لأول مرة، وهي حاجة تشبه عملية مساج ماء البحر، فأنا بخبرتي في نزول البحر كوني من إسكندرية، قلت يا جماعة ده خطر، بخار البحر والملح وضخها بخراطيم هوا عشان تعمل مساج».

وأكد شريف دسوقي بقوله: «بعد ساعة بدأت الناس تختنق، وبدأ الممثلين يشتكوا، لكن أنا مقدرتش أكمل، وأغمى عليا والناس افتكرت إن جالي جلطة»، متابعًا: «طلع لي خراج في رجلي وقتها وحسيت بتنميلة شديدة، وتطور الأمر إلى تدخل جراحي.. وكنت أتألم جدًا لو حد قرب ناحية رجلي من على مسافة 20 سنتمير حتى».

وتابع: «أحمد الجنايني اللي كان طاير بيا وقت الفيلم.. مرفعش تليفون عليا يطمن عليا، بس خد مني 1500 جنيه حق عربية الإسعاف اللي رجعتني عشان أروح المستشفى»، مؤكدًا: «صرفت على رجلي أكتر من 26 ألف جنيه».

ويشارك في بطولة «وقفة رجالة» ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، أمينة خليل، محمد سلام، من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندي، وقد حقق الفيلم 7 ملايين و623 ألف و593 جنيه بعد 3 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.