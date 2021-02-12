لو هتنقل لمنزل جديد.. تعمل إيه في حالة تأخر تركيب عداد الكهرباء؟

يتعرض أصحاب الشقق الجديدة الراغبون في توصيل مرافق الكهرباء والمياه والغاز، لتأخر من جانب الشركة في تركيب عداد الكهرباء، وتستعرض «الوطن» الخطوات التي يقوم بها المواطن في هذه الحالة ليتمكن من توصيل الكهرباء للمنزل وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على النحو التالي:

خطوات يتم اتباعها في حال تأخر تركيب عداد الكهرباء

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الخطوات التي يتم اتباعها في حال تأخر تركيب عداد الكهرباء على النحو التالي:

يقدم المواطن شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها طلب تركيب العداد.

وفي حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكي بإتباع الخطوات التالية:

يتم تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء واستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء، وصورة من طلب تركيب العداد وصورة من أي إيصالات مسددة.

يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببحث الشكوى للعمل على حلها.

منافذ تلقي شكاوى المواطنين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

وتتمثل منافذ تلقي شكاوى المواطنين بجهاز تنظيم الكهرباء مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في التالي:

التوجه إلى مقر الجھاز بعنوان 1 شارع المھندس ماھر أباظة، خلف نادي السكة الحديد، بمدینة نصر.

تقديم الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org .

تقديم الشكوى من خلال البرید ص.ب. 71- بانوراما أكتوبر، رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

تقديم الشكوى من خلال الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org.

تقديم الشكوى من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 .

الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).