خطوة بخطوة.. كيفية نقل ملكية عداد الكهرباء باسمك

يحتاج عدد كبير من المواطنين عند شرائه شقة سكنية جديدة باسمه نقل ملكية عداد الكهرباء باسمه من المالك السابق كنوع من تأكيد الملكية حتى ينتهي من إجراءات التسجيل في الشهر العقاري أو رفع دعوة في المحكمة «صحة توقيع على العقد» المؤرخ بينه وبين المالك السابق حتى يستطيع الحصول على إيصال أو فاتورة كهرباء لتقديمها إلى أي مصلحة حكومية في طلب ذلك منه.

خطوات نقل عداد الكهرباء بأسمك

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أهم الخطوات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء، وفيما يلي أهم الخطوات:

- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

ويوضح الجهاز أهم الإجراءات التى يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامي أو للمشتري الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

- يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

- تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

- مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

- يوقع المشترك الجديد على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

- مع ملاحظة أنه في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.