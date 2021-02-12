«بسمة» في أول تعليق بعد إعلان اعتناقها اليهودية: «شفت ظلم كتير»

ظهرت الفنانة ابتسام حميد والشهيرة باسم «بسمة الكويتية» في أول تصريحات صحيفة لها بعد إعلانها اعتناق الديانة اليهودية وتركها الإسلام.

ونفت كل ما قيل عن أنها اعتنقت اليهودية من أجل الحصول على الجنسية الأمريكية، وفق تصريحات لها مع صحيفة «جريدتكم» الكويتية.

«بسمة»: اعتناقي اليهودية ليس من أجل الجنسية الأمريكية

وأكدت «بسمة»، المقيمة في الولايات المتحدة في تصريحات عبر «واتساب»، أنها لم تعتنق الديانة اليهودية من أجل الجنسية الأمريكية، وقالت إن ردود الفعل عن تصريحاتها الأخيرة «كانت متوقعة وقناعة الناس لا تهمني ما دمت مقتنعة».

وزعمت في محادثتها للصحيفة الكويتية أنها تعرضت لظلم كبير، وقالت: «ما عندي تصريح غير إني شفت ظلم ما حد شافه في حياته من أهله وبلده». وأضافت: «ونعم أنا مقتنعة بتغيير الديانة وليس هدفي الجنسية».

«بسمة الكويتية» تظهر في فيديو مثير للجدل تعلن ترك الإسلام

وكانت «بسمة» قد ظهرت في مقطع فيديو قالت فيه إنها تعلن ترك الإسلام واعتناق الديانة اليهودية، ما أثار جدلا واسعا تحولت به إلى حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وكان مصدر أمني كويتي نفى صحة ما ذكرته «بسمة الكويتية» والتي ادعت أنها كويتية، مؤكدا أنها عراقية الأصل.

وقال المصدر الأمني إنها حاولت أن تحصل على الجنسية الكويتية لكنها لم تتمكن من ذلك، حيث اضطرت تحت وطأة المستندات التي تمت مواجهتها بها للاعتراف بأنها عراقية، وأنها عدلت أوضاعها إلى الجنسية الإريترية.

مصدر أمني: ليست كويتية وإنما من أصل عراقي وتحمل جنسية إريتريا

وقالت أيضا إنها حصلت على إقامة بهذه الجنسية لكنها غادرت إلى دولة أخرى، مرجحا المصدر أن تكون دولة أوروبية، ليتبين لاحقا أنها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد المصدر الأمني الكويتي أن المدعية لم يسبق لها أن حملت الجنسية الكويتية، حيث كانت ذكرت في مقطع الفيديو أنها تدعى «بسمة الكويتية»، وأنها تركت الإسلام وتحولت إلى اليهودية عن قناعة.