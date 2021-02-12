الإعلامي محمد الشاذلي: «النفسية محتاجة ركعتين في المسجد النبوي»

طرح الإعلامي محمد الشاذلي، والإعلامية هدير أبو زيد، سؤالا على المشاهدين بعنوان «النفسية محتاجة إيه؟»، وذلك خلال تقديمهما برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر شاشة التلفزيون المصري، مطالبين من المشاهدين إرسال إجابتهم عن طريق صفحات البرنامج على «السوشيال ميديا».

وقال الشاذلي: «النفسية محتاجة حاجات كتيرة، زي ركعتين في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أنا روحت عملت عمرة في 2018، كنت ساعتها في شغل، وأخدت يومين إجازة روحت عملت عمرة، يوم روحت مكة والتاني زرت المسجد النبوي، الركعتين هناك فيهم شعور مختلف وإحساس مختلف، وأنت بتصلي روحك مسحوبة، بتبقى خايف تمشي من المكان، ومش عاوز تمشي، الواحد مشتاق».

وهنأ الشاذلي، النادي الأهلي بعد حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، قائلا: «ألف مبروك للأهلي وجمهوره، برونزية ليها طعم مختلف، وعاوزين نسميها برونزية الشناوي لأنه السبب الرئيسي أمس، وعنده ثبات مفيش كده، الأهلي أول فريق مصري وعربي يقف على منصة التتويج بالبرونزية مرتين الأولى في 2006».

من جهتها، قالت أبوزيد: «أنا شخصيا نفسيتي مكنتش محتاجة امبارح أكتر من الأهلي يكسب، بعد ما الأهلي كسب الموضوع اختلف خالص»، مهنئة فريق الأهلي بحصوله على برونزية مونديال الأندية، «ليلة أهلاوية مصرية وميدالية برونزية كلنا سعدنا بيها، وليلة كل المصريين كانوا في انتظارها والحمد لله ربنا وفقنا، واللاعيبة عملت أداء مشرف».

وتابعت: «ملحمة شوفناها، وكانت أول مباراة رسمية يفوز بها فريق مصري أمام فريق برازيلي، مكسبناش حد عادي، ده بطل أمريكا الجنوبية، وأول مرة يخرجوا من غير ميدالية من البطولة».