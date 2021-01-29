قمر البدر يتعامد فوق المسجد النبوي ومقام النبي بالمدينة المنورة

يتعامد القمر الآن فوق المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ويظهر فوق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبته الخضراء في منظر بديع يحدث لأول مرة في عام 2021 والقمر في مرحلة البدر الكامل.

ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لتعامد القمر على المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وعلقت «القمر يتعامد الآن على مدينة رسول الله ومسجده الشريف اللهم ارزقنا زيارة قبره الأنور وارزقنا سجدة في الروضة الشريفة».

كما شهدت الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، ظاهرة تعامد القمر على الكعبة في التعامد الأول لعام 2021، حيث يتعامد القمر على الكعبة المشرفة بالتزامن مع وقوعه في طور البدر.

وقالت الجمعية الفلكية في جدة، إن القمر وصل لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 10:16 مساء الخميس، بتوقيت السعودية، ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر .

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن ذلك تبعه وصول القمر لحظة التعامد عند الساعة 12:43:34 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، وكان على ارتفاع (89.57.46 درجة) وقرصه مضاء بالكامل بنسبة (99.9 %) وعلى مسافة 381.125 كيلومتر، وبعد التعامد سيظل القمر مشاهدا في السماء لبقية الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الجمعة في ظاهرة هي الأولى من نوعها خلال العام الجديد.