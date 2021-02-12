علي حميدة مات دون معرفة إصابته بالسرطان

كشف عادل نافع، ابن شقيقة المطرب الراحل علي حميدة، عن وفاة الأخير دون معرفته بتشخيص حالته الصحية، فقد كانت هناك سرية شديدة لعدم وصول أي معلومة له حتى اللحظات الأخيرة من حياته، بحسب قوله.

وقال «نافع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ: «علي حميدة كان يُعاني من مرض السرطان، ولم نخبره إطلاقًا حتى لا تسوء حالته الصحية، فقد كان يعتقد أن الأمر مجرد حصوات على المرارة وعسر هضم»، لافتًا إلى أن الأسرة قررت فرض حالة من السرية لعدم تسريب أي معلومة له.

وأوضح أن علي حميدة، فضّل الخروج من مستشفى معهد ناصر، رغم عدم انتهاء رحلة العلاج، واستكمالها وسط أهله في مرسى مطروح، مؤكدًا أن حالته كانت مستقرة بشكل كبير، إلا أنها شهدت تدهورا بشكل مفاجئ وسرعان ما لفظ أنفاسه عقب عصر اليوم الخميس.

تفاصيل الجنازة

وتُشيع جنازة الفنان علي حميدة من مسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح، اليوم بعد صلاة الجمعة، ومن المقرر أن يوارى جثمانه الثرى بمقابر العائلة.

كواليس اللحظات الأخيرة

وكان عادل نافع قد كشف في تصريحات سابقة لـ «الوطن» كواليس اللحظات الأخيرة في حياة علي حميدة، مؤكدا أنه بعد تناوله لوجبة الغذاء وأدائه لصلاة العصر فوجئ باشتداد المرض عليه، وظل يردد الشهادة لمدة 10 دقائق كاملة رافعا سبابة يده اليمنى.

وأوضح أنه تواصل مع الطبيب المعالج لخاله الذي أرسل له عربة إسعاف، ولكنه توفى قبل وصولها إلى المنزل، حيث حاولوا إنعاش القلب بالصدمات الكهربائية، ولكن روحه كانت قد فاضت إلى بارئها.