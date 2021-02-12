غلق محال تجارية دون تراخيص وقطع المرافق عن عقار مخالف بمدينة الشروق

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن جهاز المدينة أغلق عددا من المحال التجارية المخالفة بالمجمع التجاري الواقع بالحي الثامن، ورفع عدادات المرافق «كهرباء - مياه»، لضمان استمرارية عدم التشغيل قبل الحصول على التصاريح اللازمة.

وأضاف رئيس الجهاز، فيتصريح له، اليوم، أنه تم غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء عن عقار سكنى مخالف بالمنطقة التاسعة عمارات، لتغيير نشاط البدروم من خدمي إلى تجاري «كافتيريا»، وتحرير محضرا بالواقعة ضد المخالف لعدم الالتزام بالنشاط المخصص له.

وأهاب رئيس الجهاز بالراغبين في تشغيل الأنشطة التجارية بالمدينة الحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، استمرار حملات رفع الإشغالات، حيث تم شن حملة مكبرة على الأسواق التجارية بمراكز الخدمات، أسفرت عن تحرير 22 محضرا مخالفة، كما أسفرت الحملة عن إخلاء الممرات داخل الأسواق أمام حركة المشاة.

وأشار رئيس الجهاز إلى إزالة سقف خرساني بعقار في الحي الثالث شرق بغرض تحويل غرف الخدمات إلى وحدة سكنية، حيث استغل مالك العقار الإجازات الرسمية رغم التنبيه عليه بإيقاف الأعمال فور رصده، وجرى مصادرة أدوات البناء، وإيقاف التعامل على القطعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما أهاب رئيس الجهاز، بأصحاب الأراضي عدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة بعد صدور القانون رقم (17) لـ2019 حيث لن يتم تقنينها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإزالة الفورية.