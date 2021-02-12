إصابة شخص في انقلاب سيارة بالعريش

أصيب شخص في انقلاب سيارة غرب العريش، اليوم، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف للمستشفى العام، فيما انتقل رجال المرور لمكان الحادث للمعاينة وتسيير حركة الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانقلاب سيارة على طريق «العريش - القنطرة شرق» بحي المساعيد، ووجود مصاب، ودفع مرفق الإسعاف بسيارة لنقله للمستشفى العام.

وأسفر الحادث عن أصابة «أشرف.س.م - 44 سنة» من مدينة العريش باشتباه كسر بالحوض وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقله إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

من جهة أخرى، طالب رحمى بكير عضو مجلس النواب بشمال سيناء، وزارة الطرق والمواصلات بتنفيذ إصلاحات وتوسعة طريق العريش القنطرة، بعد تعدد حوادث الطرق.