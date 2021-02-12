انقطاع الكهرباء غدا في 17 منطقة بقنا

أعلنت الوحدة المحلية بمركز دشنا في محافظة قنا، انقطاع التيار الكهربائي في 5 مناطق نظرًا لإجراء أعمال الصيانة بمناطق « أبومناع بحري، الرملة، أبومناع غرب، المئات، ونجع الحروبة»، غدا، من الساعة 5 صباحا حتى 11 صباحًا.

كما سينقطع التيار لكهربائي عن مدينة الوقف، غدًا، بعدد من المناطق «مركز شرطة الوقف، المحكمة، المستشفى، إدارة التموين، المرشحات، البريد، عملية المياه، المخابز، السنترال، جزيرة العبل، والقلمينا»؛ نظرًا لتركيب أجهزة إطفاء ذاتي للوحة توزيع الوقف، وذلك من الساعة 7 صباحًا حتى 11 ظهرًا.