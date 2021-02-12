رئيس التحرير

محمود مسلم

انقطاع الكهرباء غدا في 17 منطقة بقنا

كتب:

رجب آدم
11:32 ص | الجمعة 12 فبراير 2021
فصل التيار الكهربائي عن دشنا

فصل التيار الكهربائي عن دشنا

أعلنت الوحدة المحلية بمركز دشنا في محافظة قنا، انقطاع التيار الكهربائي في 5 مناطق نظرًا لإجراء أعمال الصيانة بمناطق « أبومناع بحري، الرملة، أبومناع غرب، المئات، ونجع الحروبة»، غدا، من الساعة 5 صباحا حتى 11 صباحًا.

كما سينقطع التيار لكهربائي عن مدينة الوقف، غدًا، بعدد من المناطق «مركز شرطة الوقف، المحكمة، المستشفى، إدارة التموين، المرشحات، البريد، عملية المياه، المخابز، السنترال، جزيرة العبل، والقلمينا»؛ نظرًا لتركيب أجهزة إطفاء ذاتي للوحة توزيع الوقف، وذلك من الساعة 7 صباحًا حتى 11 ظهرًا.

اقرأ المزيد:

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق بشبين القناطر في القليوبية

السبت..فصل التيار الكهربائي بمدينة رأس غارب للصيانة

اليوم..فصل التيار الكهربائي 6 ساعات عن 30 قرية في كفر الشيخ للصيانة  

محافظ الغربية تعلن فصل التيار الكهربائي عن مناطق سكنية لإجراء صيانة