غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق بشبين القناطر في القليوبية

أعلنت المهندسة أمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى شبين القناطر بالقليوبية، غدا السبت الموافق 13 فبراير، بداية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحالإجراء الصيانة الدورية بمحطة محولات شبين القناطر.

وقالت وكيل الوزارة، إن المناطق المتأثرة بالفصل هى قرى «كفر شبين، كفر سندوة، المريج، نوب طحا، كفر طحا، وطحا، كفر الشوبك، وتل بنى تميم».

وأوضحت أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل إلى ساعتين.

في وقت سابق، علن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لتحصيل فواتير استهلاك المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تسهيلًا على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أقرب ماكينة فوري، دون عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الشركة، أن طريقة دفع الفواتير من خلال خدمة فوري يكون من خلال الدخول على بند المرافق عامة واختيار شركة المياه التابع لها، وادخال رقم المشترك وعندها ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق ليقوم بالدفع واستلام الإيصال.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة أطلقت تطبيق الهاتف المحمول «قراءتي»، الذي يتيح للعميل تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءة الفعلية، بالإضافة إلى تخصيص أرقام تليفون أرضي 125 وتليفون محمول وواتس آب 01200288880 لتلقي أي شكاوي أو بيانات عن أي مخالفة أو حالات سرقة أو تعدٍ على المطابق وغرف الصرف الصحي.