غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق بشبين القناطر في القليوبية
كتب:
حسن صالح
09:13 ص | الجمعة 12 فبراير 2021
قطع الكهرباء
أعلنت المهندسة أمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى شبين القناطر بالقليوبية، غدا السبت الموافق 13 فبراير، بداية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحالإجراء الصيانة الدورية بمحطة محولات شبين القناطر.
وقالت وكيل الوزارة، إن المناطق المتأثرة بالفصل هى قرى «كفر شبين، كفر سندوة، المريج، نوب طحا، كفر طحا، وطحا، كفر الشوبك، وتل بنى تميم».
وأوضحت أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل إلى ساعتين.
في وقت سابق، علن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لتحصيل فواتير استهلاك المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي تسهيلًا على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أقرب ماكينة فوري، دون عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح رئيس الشركة، أن طريقة دفع الفواتير من خلال خدمة فوري يكون من خلال الدخول على بند المرافق عامة واختيار شركة المياه التابع لها، وادخال رقم المشترك وعندها ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق ليقوم بالدفع واستلام الإيصال.
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة أطلقت تطبيق الهاتف المحمول «قراءتي»، الذي يتيح للعميل تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءة الفعلية، بالإضافة إلى تخصيص أرقام تليفون أرضي 125 وتليفون محمول وواتس آب 01200288880 لتلقي أي شكاوي أو بيانات عن أي مخالفة أو حالات سرقة أو تعدٍ على المطابق وغرف الصرف الصحي.