تضم 1443 قرية.. الانتهاء من إعداد مشروعات الخطط التنموية لـ51 مركزا

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الانتهاء من تحديد الوضع الراهن والاحتياجات التنموية في 51 مركزًا إداريًا بكافة القطاعات، والتي تضم 1443 قرية ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتم موافاة وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتلك الاحتياجات.

جاء ذلك خلال تلقي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بالوزارة عن آخر تطورات وجهود تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء ذات الصلة فى إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يمثل المرحلة الجديدة من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأضاف أنه تم وضع مقترحات خطط التنمية المتكاملة لعدد 51 مركزًا وموافاة مجلس الوزراء ووزارة الاسكان والهيئة الهندسية بهذه الخطط 27 مركزًا للهيئة الهندسية و24 مركزًا لوزارة الإسكان، ووضع الخطط بالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات على المستوى المحلي والمركزي، وتم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم كافة المديريات، ومشاركة مقترحات الخطط مع الوزارات المركزية لمراجعتها.

الانتهاء من توثيق الوضع الراهن في 11 محافظة

وأكد وزير التنمية المحلية، الانتهاء من توثيق الوضع الراهن بمواد فيلمية ب 11 محافظة، وجاري الانتهاء من باقي المحافظات والمراكز خلال الأيام القليلة المقبلة ، مشيراً إلي أنه جاري حصر وتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة «حياة كريمة» وشباب البرنامج الرئاسي، ووزارة التضامن الاجتماعي.

حصر المبانى الحكومية بكل وحدة قروية

وقال شعراوي، إنه جارِ حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية ودراسة حالتها الإنشائية لتنفيذ التكليفات بشأن إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية، واستخدام نفس المبنى في أكثر من غرض، لافتًا إلى الانتهاء من حصر نموذجي بمركزي ساحل سليم بأسيوط، والوقف بقنا، وجارِ استكمال باقي المراكز.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من مسؤولي الادارة المحلية بكل محافظة تكون مسؤولة عن توفير الأراضي المطلوبة لكل مشروع، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك سواء من خلال حصر أراضي الدولة التي يمكن استخدامها، أو التنسيق مع المواطنين لتوفير الأراضي من خلال التبرع الفردي أو التبرع المجتمعي.

حصر المقاولين المحليين

وتابع وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تحصر حاليًا المقاولين المحليين من كافة الفئات، وسيتم موافاة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، بقوائم كاملة للمقاولين بكل محافظة ومركز؛ لضمان تشغيلهم وتوفير فرص عمل لمواطني المراكز والقرى المستهدفة خلال تنفيذ هذا المشروع القومي المهم.

وأوضح أنه تم البدء في الزيارات الميدانية للمحافظات وعقد اجتماعات موسعة مع المحافظين وأجهزة الادارة المحلية لنقل التكليفات رئيس الجمهورية في هذا المشروع القومي الهام وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والتأكد من جودة التنسيق مع الجهات المسئولة عن التنفيذ وإزالة اي معوقات أو تحديات تواجه أي مراحل من تنفيذ المشروع.

وأشار إلى زيارته التي قام بها مؤخراً لمحافظتي الاقصر وقنا اللتان تضمان 7 مراكز من المراكز المستهدفة، كما زار فريق الدعم الفني لباقي المحافظات وسيتم إجراء زيارات ميدانية لكافة المحافظات خلال الشهر الجاري.

فريق متابعة بكل مركز

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه وجه المحافظات بتشكيل فريق متابعة بكل مركز يضم رئيس المركز ومسؤول متابعة ومسؤول مشاركة اجتماعية للمتابعة الميدانية، وتوثيق العمل الميداني أولًا بأول، وتشكيل فريق عمل على مستوى كل محافظة تحت التوجيه المباشر للمحافظين للإشراف والتنسيق والمتابعة، مطالبًا بأن يراعي اختيار أفضل العناصر وتفريغها للعمل بالوحدة طوال مدة التنفيذ، وتوفير التسهيلات اللوجيستية التي تمكن الوحدة من القيام بأعمالها.

توصيل شكاوى المواطنين للمسؤولين

وحول إشراك المواطنين ومؤسسة الحوار المجتمعي، قال وزير التنمية المحلية، إنه سيتم استخدام مبادرة «صوتك مسموع»على مستوى كل مركز إداري (51 مركزًا)؛ لتوصيل شكاوى وصوت المواطن لمسؤولي المراكز والمحافظة ووزارة التنمية المحلية، وتم تشكيل لجنة مجتمعية من شباب وامرأة وقيادات طبيعية تنفيذية ومجتمع مدني على مستوى كل وحدة قروية؛ لمتابعة الأعمال ولتكون كحلقة وصل بين المشروعات والمواطنين.

وأكد أنه جارِ تصميم تطبيق إلكتروني تشاركي للهواتف الذكية، يهدف لتيسير مشاركة الشباب وجميع فئات المواطنين المختلفة بالمراكز المستهدفة في اقتراح المشروعات وإبداء آراءهم في تقدم التنفيذ والتعرف على رضاهم وشكواهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة بدأت بدعوة وتكليف من الرئيس السيسي في 2 يناير 2019، حيث وجه نحو تبني مبادرة شاملة ومتكاملة لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد، بما يوفر حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا تحت رعايته المباشرة.

وقال شعراوي إنه في 29 نوفمبر 2020، وجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل كامل الريف المصري، واتفقت الحكومة، تحت إشراف رئيس الوزراء، وبناءً على التصور الذي عرضته وزارة التنمية المحلية، على تطوير نطاق العمل ليتضمن استهداف مراكز إدارية بالكامل وليس تجمعات ريفية محددة داخل بعض المراكز، وتم التوافق على تنفيذ التكليف الرئاسي باستهداف كافة المراكز خلال ثلاث سنوات على أن يتم البدء بـ51 مركزًا خلال العام الجاري.

وأشار إلى تحديد 51 مركزًا إداريًا في 20 محافظة، للعمل بها بناءً على مؤشر أولوية التنمية التي تم التوافق عليها بين الوزارات المشاركة والمتمثلة في نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان ، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالي سكان ريف المركز، تركز عدد القري الذي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز، نسبة تركز قرى مراكب النجاة والقري ذات البعد الأمني، معدلات الأمية والأسر التي تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع وزير التنمية المحلية، أن المراكز الإدارية التي تم اختيارها تضم 1443 قرية ويتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر، ويعيش فيها حوالي 17.5 مليون مواطن بينهم 11.6 مليون في ريف الصعيد بنسبة 67% من إجمالي المستهدفين.