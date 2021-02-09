محافظ المنيا يسلم 102 مشروع للشباب مقدمة من «صندوق التنمية المحلية»

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، 102 مشروعاً تنموياً متنوعاً إلى أبناء المحافظة، اليوم الثلاثاء، بإجمالي تكلفة 645 ألف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، بحضور الدكتورة وفاء فداوي، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن تلك المشروعات، تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة من خلال دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تأتي المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار 4 سنوات متتالية، مما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، للحد من مشكلة البطالة.

وطالب المحافظ أصحاب المشروعات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا، معربا عن أمنياته بأن تكون تلك المشروعات «فاتحة خير»، على أصحابها.

من جانبها، أوضحت مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية، أن المحافظ سلم 102مشروعاً تنموياً متنوعاً هذا الشهر، وجاري اعتماد وتسليم 82 مشروع بمبلغ 581 الف جنيه ، وتستهدف تلك المشاريع خدمة المرأة المعيلة والشباب وزوجات الشهداء، حيث تتنوع المشروعات ما بين حرفية وخدمية وإنتاج حيواني وتسمين عجول وبقالة وأدوات منزلية وملابس جاهزة وحبوب وغلال وتجارة وحدادة وأدوات مكتبية وعطور وأدوات تجميل وغيرها.

وأشارت «فداوي»، إلى أن المشروعات التي يمولها الصندوق تأتي في شكل قروض صغيرة، تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، بالاشتراك مع صندوق التنمية المحلية، كما احتلت المنيا المرتبة الأولى خلال أربع سنوات متتالية.